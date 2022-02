DIEZ MINUTOS Adela González Acuña: así es el nuevo fichaje de 'Sálvame'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de febrero de 2022 , 18:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Adela González Acuña se ha convertido en el fichaje estrella de 'Sálvame'. La periodista de 49 años cuenta con una dilatada trayectoria profesional de más de 20 años donde ha podido mostrar su talento gracias a su trabajo en programas como 'Más Vale Tarde' (LaSexta), 'La Redacción' (Telemadrid) o 'Euskadi Directo'. Ahora, comienza esta nueva aventura llena de ilusión y con muchas ganas de poder seguir trabajando. "Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano", ha indicado tras hacerse oficial la noticia.



De esta forma, la periodista y comunicadora vasca tendrá el cometido a partir del 7 de febrero de colaborar en uno de los programas de mayor audiencia de 'Telecinco'. "Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de ‘Sálvame’ supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan", ha asegurado en el comunicado que ha hecho oficial la cadena. Descubre cuáles han sido los momentos más polémicos de 'Sálvame'.



La presentadora se ha mostrado muy feliz de poder comenzar una nueva aventura profesional en la que compartirá plató con algunos de los colaboradores más míticos del programa como Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. Puede que también te interese saber algunos detalles de la vida de María Patiño, otra de las colaboradoras estrella del programa.



Una de las cosas que más han llamado la atención es que esta noticia se haya hecho pública tras la sonada ausencia de Paz Padilla, que no ha regresado al programa después de haber protagonizado un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban, ¿será Adela su sustituta? Por ahora, no se ha aclarado si formará parte del equipo de presentadores del programa, aunque han adelantado que su trabajo consistirá en "contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja".



Sin duda, una gran noticia que dará un aire freso al programa pero, ¿quién es Adela González Acuña? A continuación te desvelamos diez datos relevantes que debes saber sobre ella. Desde sus grandes proyectos profesionales hasta el trágico fallecimiento de su hija de ocho años tras una larga lucha contra el cáncer