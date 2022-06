El PP lamenta el inicio de la fase de anuncios electorales de Page y le insta a realizar un estudio SERIO para conocer las necesidades reales del Sistema Sanitario de CLM

miércoles 01 de junio de 2022 , 20:01h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado el inicio de la fase de anuncios electorales de Emiliano García-Page, recordándole que “lo profesional y lo que se necesita” es realizar un buen estudio para conocer las necesidades del Sistema Sanitario de la región para poder ofertar así el número de plazas necesarias y adecuarlas a las necesidades de los pacientes y a la realidad de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha indicado Moreno tras anunciar Page 140 nuevos puestos de trabajo en el servicio de enfermería. “No puede ir Page haciendo anuncios a diario por cada uno de los lugares de la región sin un plan establecido. Hoy dice 140 enfermeros como si dice 200, no tiene ningún sentido estructural porque lo que hay que hacer es un estudio previo, ver las necesidades y las especificidades de cada territorio y, conforme a eso, dotar al Sistema de Salud regional de todos los recursos que sean necesarios”, ha añadido.



El viceportavoz del PP en las Cortes ha calificado de “lamentable” que Page haga este tipo de anuncios ante el Sistema de Salud, cuando ha tenido “completamente abandonado” al sector durante la pandemia, sin ofrecer recursos materiales y humanos para dar respuesta a las necesidades que ha tenido.



Un hecho que, a juicio de Moreno, entra dentro de la “campaña de blanqueamiento” de Page ante un sector que ha estado “alejado de sus prioridades” durante la pandemia y, ahora, “intenta quedar bien delante de los enfermeros”.



El parlamentario ‘popular’ ha afirmado que “lo ideal” sería que “se pusiese manos a la obra” para realizar un estudio serio y concreto. “Me temo que no lo va a hacer porque a Page ya no le interesa la Sanidad de Castilla-La Mancha porque lo único que quiere es mantenerse en el cargo a costa de lo que sea, sin tener en cuenta y sin escuchar a los profesionales sanitarios”, ha concluido.