El PP denuncia la "burda manipulación" de Page con las listas de espera y pregunta si "han tocado" las historias clínicas de pacientes que llevan más de 6 meses esperando una operación

martes 17 de mayo de 2022 , 12:17h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado hoy la “burda manipulación” del Gobierno de Page con las listas de espera sanitarias y ha preguntado, - al mismo tiempo-, si “han tocado” las historias clínicas de aquellos pacientes que llevan más de 6 meses esperando para ser operados.



Así se ha pronunciado Moreno, en rueda de prensa, donde ha advertido que los responsables políticos de la sanidad regional “no se merecen seguir al frente de las instituciones públicas” por “manipular” a “su antojo” la salud de muchos pacientes.



En este sentido, ha recordado que “todos los cuentos” que nos han contado durante los últimos 7 años “no han servido” para aliviar uno de los principales problemas que tiene esta región, como son las listas de espera sanitarias. Por ello, “entendemos que Page no está capacitado para seguir al frente del Gobierno regional ni un minuto más”.



Page ha provocado que haya más pacientes en listas de espera que hace 7 años



Moreno ha señalado que Page “ha provocado” que tengamos más pacientes en listas de espera quirúrgica que hace 7 años. “Estos socialistas que venían a salvarnos del mundo negro y oscuro de antes de 2015 han fracasado de la manera más absoluta”, ya que, a día de hoy hay más pacientes esperando que cuando Page entró a gobernar.



Además, durante estos 7 años hemos visto como Page ha abandonado completamente a nuestros sanitarios, ha desatendido los hospitales, ha insultado a los profesionales de la sanidad y ha tomado decisiones que han provocado el colapso en la Atención Primaria.



Así, ha detallado que a día de hoy hay 33.114 pacientes más en la lista de espera quirúrgica, “familias que viven en la incertidumbre y que Page y todo su sequito no ha sabido darles una respuesta”.



De esta manera, ha indicado que, desde junio de 2021 a fecha de hoy, tanto la lista de espera quirúrgica como la de consultas externas y pruebas diagnósticas ha aumentado en un 16 por ciento en nuestra región.



En concreto, desde junio de 2021 han subido en casi 11.500 personas las personas los pacientes que esperan para una consulta externa.



Por eso, ha criticado que el Gobierno de Page solo se dedique a “anunciar a bombo y platillo” con titulares grandilocuentes que se están contratando a muchos profesionales y se están poniendo a disposición muchos recursos, pero lo que ha quedado claro es que los resultados a día de hoy es que tenemos a más personas esperando una operación que cuando Page empezó a gobernar.



En este sentido, ha recordado que no se trata de “números”, sino, de la “salud de las personas” que dependen de una intervención a tiempo y de un tratamiento prolongado que debe iniciarse cuanto antes. “Nosotros no consideramos la salud los pacientes como meras estadísticas”.



Y, - ha señalado-, si a esto le “sumamos” la indigente cantidad de dinero que se gastan en derivaciones a la sanidad privada, no cabe otra afirmación que el “fracaso más absoluto”.



Además de esto, Moreno ha pedido al Gobierno de Page que “aclare” la fórmula que ha aplicado para conseguir que en junio de 2021 fuéramos la región con mayor tiempo de espera para una operación de personas que esperaban más de 6 meses a “prácticamente desaparecer” los pacientes.



Por eso, Moreno ha pedido explicaciones a la Directora Gerente del SESCAM, Regina Leal, porque “nosotros sabemos que los datos son falsos” pero los pacientes que llevan un año y medio esperando deben saber la verdad, ya que, según el Gobierno regional en Castilla-La mancha “ya no queda nadie esperando una operación más de 6 meses”.



La credibilidad de Leal es nula



Así mismo, ha asegurado que la credibilidad de “este personaje” es “nulo”, ya que, fue la misma que dijo que los profesionales sanitarios tenían suficiente material de protección si “sabían utilizarlo bien”, pero, la realidad es que estaban “envueltos” en bolsas de basura.



Moreno ha preguntado por qué en el Hospital de Toledo, en noviembre de 2021, había 3.423 personas esperando una operación más de 6 meses y, en diciembre, solo un mes después, habían 17.



Además, espera una respuesta clara y contundente de por qué en el Hospital de Albacete en noviembre de 2021 había 1747 personas esperando más de seis meses y, en diciembre, tan solo 244.



También, ha preguntado por qué en el Hospital de Guadalajara en tan solo un mes han pasado de 1879 personas a 12, y en Ciudad Real, de 649 personas a 0.



Y es que, según Moreno, solo podemos encontrar una causa a todo esto, “intentar blanquear y maquillar la nefasta gestión sanitaria de Page”, que ha remitido unos datos completamente falsos al Ministerio de Sanidad.