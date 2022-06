LECTURAS Telecinco cancela por sorpresa el programa de Emma García, 'Viva la vida

Adiós a 'Viva la vida', pero con letra pequeña. El programa presentado por Emma García ha recibido una inesperada noticia difícil de encajar. Telecinco ha tomado una decisión drástica sobre su parrilla del fin de semana eliminando el espacio de la tarde los sábados y domingos, pero solo para el mes de agosto, como informa La Vanguardia. Resuelve de esta manera la situación recurrente en ese momento concreto del año en el que su presentadora se toma un merecido descanso para volver con toda la fuerza en septiembre.



Toñi Moreno y Sandra Barneda han sido los rostros habituales que han tomado el relevo de Emma García durante su asueto estival de 'Viva la vida'. Sin embargo, este agosto parece que no vamos a ver escenificado este paso del testigo entre presentadoras después de que se haya finalizado el contrato con Cuarzo Producciones. Aún no han trascendido las razones detrás de este cambio de planes, se trata de una decisión sobre la que no se puede ignorar la crisis de audiencia que atraviesa la cadena y la habitual bajada de espectadores que se produce en esa época del año.



No se han dado más detalles acerca de la cancelación de 'Viva la vida', pero lo que sí es evidente es que se queda en el aire la programación de la cadena en la franja horaria del fin de semana que va de las 16 a las 21 horas. Un movimiento alrededor del que se plantean muchas incógnitas como el contenido o contenidos que ocupará su lugar, si el tipo de formato nuevo seguirá la línea en clave veraniega de 'Viva la vida' ni con qué rostros mediáticos contará. De momento, Emma García ni ningún colaborador de su equipo se ha pronunciado al respecto, ¿afectará a su agenda profesional de agosto? ¿Supondrá un impasse hasta septiembre del plantel de colaboradores o se prolongará más tiempo?