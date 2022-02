DIEZ MINUTOS Canales Rivera estalla contra 'Sálvame': "Yo no me voy a prestar a esto"

miércoles 23 de febrero de 2022

Diez Minutos lleva como asunto principal los problemas de la familia Flores. Mientras David Flores "reaparece en Málaga cuidando de sus hijos", Rocío Flores se refugia, "destrozada" en Olga, la ex de Antonio David, ya que "la reconciliación con su madre es imposible". Por su parte, la madre, Rocío Carrasco, arremete contra Ortega Cano: "Yo no bebo, no cojo coches". Y un aviso de Isa Pantoja a su hermano Kiko: "Yo no me drogo".



Canales Rivera estalla contra 'Sálvame': "Yo no me voy a prestar a esto".-



El torero acudía a su puesto de colaborador, un puesto de trabajo que creíamos que daba por finalizado esta tarde al ver cómo salía despavorido del plató. ¿Qué le ha pasado a Canales Rivera que le ha hecho desaparecer del programa?



Desde el 'Sálvame Lemon Tea' se comentaba que iba a salir a la luz el testimonio de una mujer que asegura que cuando él tenía novia, intercambiaron mensajes subidos de tono. El torero se mostraba cansado de que en el programa saque siempre estas informaciones en las que la infidelidad siempre le rodea y empezaban los problemas.



"Como tú comprenderás, ahora que estoy tratando de poner en orden mi cabeza y mi estado de ánimo, después de lo que he pasado durante cinco meses, no tengo ninguna necesidad de seguir aguantando esto", explicaba Canales Rivera. Hace siete meses de esos supuestos mensajes y el torero no veía sentido sacarlos ahora.



"Yo no le voy a decir al programa lo que tiene que hacer, que llevan funcionando muy bien durante 13 años, pero yo me voy a ir de aquí. Lo estoy diciendo en serio. Yo no me voy a prestar a esto", amenazaba el torero. Sus compañeros se le echaban encima y Canales no aguantaba la presión. En un intento por irse del plató, sus compañeros le han terminado convenciendo y el programa decidía no darle más importancia a los mensajes.