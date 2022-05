Freijo denuncia que la pasividad y el sectarismo de Alberto Rojo hace que Guadalajara continúe perdiendo eventos deportivos y economía para la ciudad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 27 de mayo de 2022 , 13:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La “pasividad y la inacción” del alcalde socialista de Guadalajara, Alberto Rojo, apoyado por los tres concejales de Ciudadanos, continúa relegando el deporte al segundo plano permitiendo que la ciudad siga perdiendo oportunidades y eventos deportivos. El concejal del Grupo Popular, Eladio Freijo, lamenta que Rojo “esté perjudicando al deporte de Guadalajara solo porque fue una de las áreas por la que más apostó el Partido Popular en los anteriores mandatos convirtiendo a Guadalajara en Ciudad Europea del Deporte y reportando millones de euros para los negocios y la economía de la capital”.



Ante esto, Freijo ha informado que el “desinterés” de Alberto Rojo y su concejal de Deportes, Evaristo Olcina, ha hecho que este verano ya no se verá a las selecciones absolutas de voleibol. Tampoco tendrá lugar el Rally TT que llegó a llamarse “Ciudad de Guadalajara”, y que reunía a cientos de corredores al tratarse de una de las pruebas incluidas en el campeonato a nivel nacional; ni tampoco el Campeonato de Cross Country que tradicionalmente también se celebraba en Guadalajara. A esto se une la suspensión del Triatlón que ya denunció Freijo la semana pasada y la marcha de la selección cubana de atletismo que tenía a nuestra ciudad como centro de sus entrenamientos en las pistas de la Fuente de la Niña así como el Meeting de Atletismo. “Por no hablar de campeonatos de fútbol sala, balonmano, esgrima, tenis de mesa, bádminton o baloncesto”, ha dicho Freijo.



Además, el concejal del Grupo Popular ha incidido en que “al menos seis clubes llevan sin cobrar subvenciones desde el año pasado”. Mientras tanto, “el concejal de Deportes lleva tres años cobrando un sueldo público escudándose en la pandemia pero desentendiéndose del mantenimiento de las instalaciones deportivas y cargándose todo lo construido hasta el año 2019”.



El “sectarismo de Alberto Rojo no puede seguir perjudicando a nuestros clubes y deportistas”, ha dicho Freijo, instándole “a ponerse en marcha en este último año para aprovechar todas las oportunidades que puedan venir bien a los guadalajareños”.