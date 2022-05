De Miguel afirma que “VOX no va a parar hasta que algún día podamos saber toda la verdad de lo que está ocurriendo en el polígono El Ruiseñor de Guadalajara”

viernes 27 de mayo de 2022

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, ha asegurado este viernes que “en VOX no vamos a parar de investigar las presuntas irregularidades que han existido y siguen existiendo en la urbanización del polígono El Ruiseñor de la ciudad hasta que algún día podamos, a través de una comisión de investigación, obtener toda la información de las partes protagonistas en este asunto para, de esta forma, conocer toda la verdad”.



Así lo ha afirmado De Miguel en la sesión plenaria, en la que se debatían la concesión de dos nuevas prórrogas para el desarrollo de las obras del polígono ‘El Ruiseñor’ de la capital, y en la que ha vuelto a denunciar “las presuntas mentiras, persecuciones vía apremio y aplazamientos indebidos, los chantajes y engaños y la presunta prevaricación urbanística y política” en la urbanización del polígono El Ruiseñor.



De Miguel recordó que en el asunto de ‘El Ruiseñor’ “VOX ya marcó su posición desde que solicitamos una comisión de investigación en marzo de 2021. Una comisión para poder averiguar, si las hubiese habido, situaciones irregulares, y para diagnosticar el problema y sus posibles remedios y soluciones”.



Sin embargo, con el paso de los meses “y tras numerosas reuniones mantenidas con los propietarios afectados, que continúan a día de hoy visitando los juzgados”, el edil de VOX ha vuelto a dejar de manifiesto que “el Ayuntamiento de Guadalajara no tiene ningún control sobre la acción del agente urbanizador.



Ningún control de tiempos, ni de plazos. De forma sistemática, no se controlan los plazos de ejecución de la obra. Hace años que tenía que estar terminado”, recordó el concejal de VOX.



“Nulidad del plan parcial y paralización del sector”



De Miguel ha aseverado que “este Ayuntamiento no fue y no es lo debidamente exigente en la justificación de las prórrogas concedidas. No realiza bien su función de vigilancia, ni de inspección. Pareciese que este Ayuntamiento actuase más como agente recaudador para presionar a los propietarios en los embargos en favor de una empresa privada”, matizando que “si los propietarios afectados siguen visitando los juzgados es porque el Ayuntamiento les ha embargado fincas por un valor superior a la deuda, de forma sistemática, como medida de presión. Están hartos de que el Ayuntamiento sirva exclusivamente los intereses del agente urbanizador”, puntualizó.



Es por ello por lo que el portavoz de VOX volvió a incidir en que “en este asunto de El Ruiseñor todo fue y es muy desconcertante”, poniendo como ejemplo “la reclasificación hecha de ese suelo protegido como fueron las expropiaciones en contra de la propiedad privada o las liquidaciones injustas e indebidas”.



De Miguel resaltó, además, que “los propietarios siguen denunciando la nulidad del citado Plan Parcial y pidiendo la paralización del sector. Siguen denunciando las graves irregularidades de recalificar suelo rústico de alta productividad agrícola, sin los preceptivos informes de la Comisión Regional de Urbanismo, y sin la preceptiva modificación del Plan General del Ordenación Urbana del año 1999, siguen dudando del informe medioambiental, de los pasos de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento y de los promotores del terreno respecto a la zonificación y la reordenación”.



“PSOE y Ciudadanos rechazan crear más zonas de paseo cercanas a las residencias de ancianos”



Por otro lado, en el pleno de este viernes, el Grupo VOX presentaba una propuesta para que el Ayuntamiento “habilitase zonas de paseos por los alrededores de las residencias y de estancia con sus familiares, con la instalación de un espacio y recorrido, con una zona provista de equipos de ejercicio y rehabilitación para que los mayores pudieran realizar ejercicio físico, además de la colocación de bancos ergonómicos, fuentes, protecciones solares y de accesibilidad universal en aceras”.



Sin embargo, De Miguel lamentó que la propuesta fuese rechazada por la mayoría de votos de los ediles de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos: “Pretendíamos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, favorecer las oportunidades para que pudiesen desarrollar una vida saludable y participativa, ofrecerles posibilidades para disfrutar del ocio y el tiempo libre en actividades al aire libre y para que pudieran hacer actividad física diaria y evitar el sedentarismo”.