Freijo lamenta la suspensión del Triatlon y pide a Rojo que apoye y apueste por el deporte en Guadalajara

lunes 09 de mayo de 2022 , 12:44h

El concejal del Grupo Municipal Popular, Eladio Freijo, ha lamentado la suspensión del histórico Triatlon Ciudad de Guadalajara que este año habría celebrado su trigésimo quinta edición. “Otra más, otro acontecimiento importante para Guadalajara, que organiza un Club histórico, que se suspende porque no ha tenido apoyo de las administraciones y el poco que ha tenido lo han tenido tarde”, ha manifestado el concejal del Ayuntamiento de Guadalajara incidiendo en que “la mayoría de triatlones los organizan empresas y aquí en nuestra ciudad es de los pocos que lo hace un club con su esfuerzo y trabajo”. Además, ha añadido, “este año, después del Covid, la gente lo esperaba con alegría pero el respaldo de la administración ha llegado tarde porque aunque hubiera bajado la participación, habría que haber luchado y haberlo apoyado para no perderlo”.



Eladio Freijo ha vuelto a lamentar también que “esta sea la tónica que ha tomado este equipo de gobierno de Alberto Rojo, aunque luego para la fotografía, eso sí, están los primeros, o ahora para decir, tres años después, que parece que se están dando cuenta que el deporte es una fuente importante de ingresos para la ciudad de Guadalajara”, ha dicho Freijo en referencia al Campeonato de España de Voleibol celebrado este fin de semana y que ha reportado a la ciudad, hoteles, bares restaurantes, etcétera, “seguramente más de lo que dice Rojo en nota de prensa” porque “generalmente cuando inviertes en una actividad o acontecimiento deportivo devuelve más de 10 veces de lo que se ha invertido en ella”.



“Llevan tres años que lo que se hace es porque viene, no porque lo pidan; ha desaparecido la gimnasia rítmica, se perdió el Meeting de Atletismo con todo lo que conllevaba y supone el atletismo para Guadalajara; no apuestan por las bases, ahí están los convenios paralizados”, ha dicho confiando en que el nuevo director de Deportes pueda revertir esta situación porque se estima que “en estos tres años se han perdido más de 10 millones de euros de haber seguido el ritmo de años anteriores”.



Hay que señalar que muchos acontecimientos se han tenido que ir a Alovera, Azuqueca o Fontanar… “que sí entienden lo que es el deporte para una localidad o ciudad” y “de las instalaciones deportivas ya lo hemos dicho muchas veces que están como Guadalajara: destartalada y parcheada”. “Me duele que por el odio al deporte o perjudicar a mi persona estén haciendo tanto daño al deporte y a la ciudad”, ha añadido.



Por último, el concejal del Grupo Popular ha pedido a Rojo “que en este año reaccione y arranque de una vez, que empiecen a pedir acontecimientos y que se crean el deporte también como beneficio para la ciudad”.