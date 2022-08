Freijo denuncia “el abandono” de las instalaciones deportivas de Guadalajara y “el absoluto DESCONOCIMIENTO de Rojo sobre el mundo del deporte”

miércoles 17 de agosto de 2022

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Eladio Freijo, ha salido al paso de unas declaraciones realizadas recientemente por un técnico del Ayuntamiento, que a su juicio, han sido motivadas por el propio equipo de Gobierno, en las que aseguraba que el Partido Popular había abandonado el mantenimiento de las instalaciones deportivas cuando gobernaba el Ayuntamiento.



Freijo ha desmentido esta afirmación y ha recordado que el Patronato de Deportes tiene 40 instalaciones deportivas con 80 empleados que trabajan desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche diariamente para garantizar el correcto mantenimiento de todas las dependencias deportivas. Una vez más, estas afirmaciones “demuestran que el alcalde no conoce la ciudad, ni el deporte y que le ha venido grande”.



Sobre actuaciones especiales, como el mantenimiento del parquet del Multiusos, ha explicado que cada diez años se tiene que acuchillar y barnizar, y es ahora cuando corresponde su adecentamiento. Igualmente, ha subrayado que el mantenimiento del césped artificial requiere dos actuaciones especiales anuales. Del mismo modo, ha señalado que Rojo lleva tres años anunciando el arreglo de las gradas del Complejo de la Fuente de La Niña y de los vestuarios que no han hecho. “Tenemos un alcalde que solo vive para la foto”, ha asegurado.



Freijo ha denunciado que el Gobierno de Rojo lleva tres años “sin hacer nada” en materia deportiva como demuestra el estado de las pistas de San Roque, completamente abandonadas, o como la polémica que se ha levantado en los últimos días sobre el estado de los vestuarios de la piscina de verano.



Del mismo modo se ha referido a las declaraciones del mal estado de los extintores en determinadas dependencias. Sobre este asunto, Freijo ha aseverado que cumplían religiosamente su mantenimiento y ha asegurado que con la cantidad de eventos nacionales e internacionales que se han celebrado en la ciudad y las inspecciones que requerían “demuestra que cumplíamos escrupulosamente con todos los requisitos necesarios”.



Cuando hablan de las OCA ha apuntado que estas inspecciones periódicas de las instalaciones dependen de los técnicos del Ayuntamiento. Una vez más la forma de actuar de Rojo pone de manifiesto “su absoluto desconocimiento del mundo del deporte”.



Freijo ha recordado que en mayo del 2020 el Grupo Popular ya trasladó a Rojo, y al equipo de Gobierno, cien medidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, entre ellas el parquet del Palacio Multiusos que ya tocaba acometer y ha recordado el grave incidente que sufrió un menor que requirió su traslado e ingreso al Hospital de La Paz.



Ciudad Europea del Deporte



Sobre las declaraciones que vierten los socialistas acerca de la Ciudad Europea del Deporte, el concejal popular se ha referido a un estudio realizado por una empresa prestigiosa de Guadalajara que revela la repercusión que tuvo en la ciudad. En concreto, obtuvo diez millones de ingresos ese año, más una repercusión visual de entre siete y diez millones de euros a nivel nacional e internacional. Por ello, ha afirmado “que es una pena que no se haya seguido apostado por ello, por la economía que dejaba en la ciudad”.



Abandonar este proyecto de la ciudad Europea del Deporte ha provocado que la gimnasia rítmica se haya ido de la ciudad, con la aportación visual y económica y visual que daba, que el voleibol se haya ido a Teruel, que el triatlón no se haya podido realizar, que el rally se haga en Cifuentes, el motocross en Sigüenza, que Azuqueca se lleva otras contracciones o. “La pérdida de estos acontecimientos deportivos para la ciudad ha generado enormes pérdidas económicas en nuestros negocios de entorno a unos diez millones de euros”.



Finalmente, el concejal del Grupo Popular ha aseverado que “para ser político primero tienes que querer a la ciudad y no ser alcalde de Guadalajara, alcalde de Hita o alcalde de donde le diga Page que tiene que serlo. A Guadalajara hay que quererla desde el minuto uno, pase lo que pase los 365 días del año y las 24 horas del día”.