Triunfo solvente del Alba para cargarse de motivos ante lo que viene

domingo 22 de mayo de 2022

El Alba no se lamió las heridas, sino que paladeó de nuevo las mieles del triunfo. En un campo en el que últimamente los visitantes habían salido derrotados y goleados - el filial andaluz llevaba dos triunfos seguidos en casa con seis goles anotados - el equipo manchego venció de manera solvente y mantuvo su puerta a cero.



De cabo a rabo, de pe a pa, desde el inicio hasta el final, el Albacete Balompié tomó las riendas del choque y miró a puerta rival en busca de convertir su ambición y ganas en algo tangible como el gol.



Solo tres minutos habían pasado cuando una vertiginosa combinación, pilotada por un activo Jordi Sánchez. Él fue quien dio un pase de la muerte al corazón del área que no culminó Llinares, otra novedad en el once, por escasos centímetros.



El Alba guiaba, seguía y proseguía en pos de adelantarse en el marcador. Y tras varias llegadas, en el minuto 26 lo consiguió. Y no de cualquier manera. Rubén Martínez controló en el centro del campo, vio el movimiento de Manu Fuster en punta y le puso un balón al espacio magnífico que el ’10’ albacetista selló de forma notable ante el portero local.



Si antes del descanso se hubiera abierto la brecha, no hubiese sorprendido a nadie. El Albacete generaba y movía la bola con velocidad pero con sensatez, plantándose en situaciones francas, aunque sin hacer el segundo.



Ya en el segundo acto, en el minuto 58, Rubén Martínez puso justicia en el electrónico alojando la bola en la escuadra después de la enésima jugada coral en campo bético del Albacete.



Jordi Sánchez, igual de activo y enchufado que en la primera mitad, se quedó muy cerca de anotar un gol que se mereció con creces. Aunque no llegó, y con un nuevo cerrojo de la defensa y Bernabé Barragán, el Alba se demostró que lejos del Belmonte también puede ser él mismo.



FICHA DE PARTIDO



Betis Deportivo: Rebollo; Simón (Marchena 61’), Kike Hermoso, Cardoso, Baró, Callejón (Lara 71´), Fekir, Tavares (Delgado 61’), Baena, Cruz (Álvaro 78´), Moha (Raúl, 61’)



Albacete Balompié: Bernabé; Boyomo, Djetei, Javi J., Julio Alonso ; Rubén M. (Kike M 85´), Fran Álvarez, Riki (Dani G. 79´), Llinares (Sergi 70´), Fuster (Montes Arce 79´) y Jordi S.R. (Jeisson 85´)



Árbitro: Sánchez Sánchez, Antonio . Amonestó con tarjeta amarilla a: Tavares, Callejón



Goles: 0-1, Fuster (26’) ; 0-2, Rubén M (58´)



Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva Luis Del Sol. Correspondiente a la jornada 37 del grupo II en la Primera RFEF.