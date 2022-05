De la Barrera: " Las de hoy son buenas noticias. A nivel colectivo y también individual”

Tocaba analizar la victoria en tierras sevillanas, pero antes de enfrascarse en el partido de hoy, De la Barrera no podía dejar pasar la gran noticia del día en el deporte albaceteño. “Me gustaría empezar esta rueda de prensa felicitando al Albacete Basket por ese ascenso. Es una buena noticia para el deporte albaceteño y ojalá prontito nosotros la siguiente”.



El entrenador gallego se mostraba satisfecho con lo que vio hoy de su equipo. “Teníamos claro que, para lo que fuera, estos dos partidos hay que competirlos, hay que ganarlos y hay que confirmar todo aquello que sabemos que somos. Y lo hemos hecho ante un equipo que, a pesar de estar descendido, a mí personalmente me parece un gran conjunto repleto de buenas individualidades y talento".



"Hemos ganado un partido que había que ganar, en un momento difícil. Deberíamos habernos impuesto por más diferencia pero estoy contento por los chicos”, enfatizó.



Con el debe del acierto de cara a puerta, el preparador ahondó en el buen hacer a la hora de generar juego y peligro. “A pesar de no haber materializado todas las ocasiones, hemos seguido manteniendo el control, generando un buen volumen de juego y eso nos ha permitido construir un mayor número de situaciones de finalización. Las de hoy son buenas noticias. A nivel colectivo y también individual”.



Tampoco se olvidó de las novedades en el once titular. “Quiero reseñar la buenísima actuación de Jordi y Marc Llinares. También por dentro hoy hemos tenido mucha actividad y dinamismo. Hemos ocupado bien el espacio, seleccionando los pases que hacían daño al rival”.



“Aprovecho para felicitar al Andorra. A nosotros nos toca continuar. Lo de hoy nos permite recuperar sensaciones. Hemos ganado con solvencia fuera de casa. Ahora queremos ganar el último partido para llegar con buenas sensaciones a play off”, sentenció.