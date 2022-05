El Alba cae en Andorra

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 08 de mayo de 2022 , 19:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Albacete Balompié llegaba al Principado andorrano sabedor de que por este partido pasaban muchas de las aspiraciones en cuanto a la lucha por ascender directamente a Segunda División se refiere.



No se hizo esperar un atrevido Albacete Balompié que, en el minuto 2, ya abría el marcador poniéndose por delante gracias a un excelente Rubén Martínez que se colaría hasta la cocina para culminar con un genial disparo cruzado. Los visitantes mostraban así que no venían a Andorra de visita, ni mucho menos, si no que llegaba a por todas y propulsado por una afición que le ha acompañado, una vez más, como siempre hace allá por dónde van los de Rubén de la Barrera.



El equipo entrenado por Eder Sarabia, que a los 20 minutos avisó con un gol que no subió por posición incorrecta, igualó en el minuto 26.



Por el momento y de esta manera, en tablas, se marchaba al descanso uno de los partidos más esperados de la temporada. Una vuelta de vestuarios que los 22 jugadores afrontaron de la misma manera que la primera parte, sin cesar en su intento de desigualar la contienda. El Andorra movía el balón pero el mayor peligro corría por cuenta albacetista. Eric Montes surgía y se adentraba entre la defensa rival para ceder, después, a un Sergi que chutaba ligeramente alto.



Sin embargo, en un saque de esquina aislado, el central andorrano Pastor se anteponía en el salto aéreo para darle la vuelta al choque y colocar el 2-1. Aún con esas, el Alba seguía sin perder la cara al encuentro y dándolo todo con tal de encontrar el premio del gol. Ahora era turno para Kike Márquez y en forma de lanzamiento de falta lateral, desviara el cuero al exterior de las mallas de la meta defendida por Ratti.



En la otra portería, Bernabé Barragán seguía sosteniendo con buenas actuaciones las opciones de sumar del Albacete que resultarían en balde. Hevel confirmaba la victoria local con un cabezazo en el segundo palo a un centro desde el flanco izquierdo.



Quedan 3 partidos, 2 de ellos en el Carlos Belmonte, y 9 puntos por disputar todavía para una plantilla que tiene asegurado el playoff y el liderato a tan sólo una victoria. Queda mucho y se puede. Mientras haya vida, hay esperanza.



FICHA DE PARTIDO



F.C Andorra: Ratti; Vilá, Pastor, Vilanova, Morer; Molina (Riverola 80’), Hevel (Nieto 87’), Bover (Gil 80’), Aguado, Fernández (Martín 71’); Martínez (Pedraza 87’).



Albacete Balompié: Bernabé; Julio Alonso, Djetei, Javi J., Eric M.A (Jordi S.R 76’); Rubén M. (Emi Gómez 84’), Alberto (Riki 60’), Fran Álvarez, Sergi (Dani González 60’); Manu Fuster y Kike M.



Árbitro: Cid Camacho, Germán. Amonestó con tarjeta amarilla a: Alberto, Hevel, Pastor, Aguado, Pedraza y Djetei.



Goles: 0-1, Rubén M. (2’)



1-1, Bover (26’)



2-1, Pastor (57’)



3-1, Hevel (87’)



Incidencias: Partido disputado en el Estadi Nacional de Andorra. Correspondiente a la jornada 35 del grupo II en la Primera RFEF.