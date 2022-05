¡HOLA! La revista acompaña a don Juan Carlos I en su periplo español

miércoles 25 de mayo de 2022 , 17:22h

Tenía unas ganas enormes de poner un pie en su país y de ver de nuevo a su familia y a sus amigos y, finalmente, el jueves 19 de mayo, después de casi dos años, pudo cumplir el sueño de regresar a España. Pasadas las siete de la tarde y, en medio de una enorme expectación, don Juan Carlos aterrizaba en el aeropuerto de Peinador (Vigo), donde le estaban esperando a pie de escalera la infanta Elena, Pedro Campos y su mujer, Cristina Franze.



"La historia no contada" del viaje de vuelta a España de Juan Carlos I, leemos en la biblia de las revistas del corazón como aperitivo de un amplio reportaje. L



Hola ha acompañado a Juan Carlos I durante su periplo español y lo ha plasmado en un reportaje que incluye imágenes inéditas tomadas desde el mismo barco en el que salió a navegar. No son fotos realizadas con teleobjetivo, sino por uno de los tripulantes.



Asegura la publicación que Juan Carlos I no tuvo la certeza absoluta de que iba a "poder regresar" hasta el mismo miércoles, como si alguien se lo prohibiese (citando a la que ahora se autoproclama como "su biógrafa", Laurence Debray), y añade que no durmió en los cuatro días anteriores a la marcha: "Para él fue un shock emocional y en algunos momentos no pudo evitar llorar". Olvidan que se fue porque quiso.



Hola también da detalles inéditos de cómo es la residencia en la que se alojó el rey Juan Carlos I, propiedad de su amigo Pedro Campos. La habitación de don Juan Carlos, de unos veinticinco metros, está ubicada en la segunda planta. Cuenta con grandes ventanales a la ría y es prácticamente un mausoleo: en ella se guardan recuerdos de su amigo Josep Cusí y su ropa para navegar, "otra manera de viajar más ligero". Además, para sortear las escaleras Juan Carlos dispone de una silla eléctrica, leemos en la revista.