Guarinos denuncia que esta legislatura será recordada como la de la "indiferencia" de Page que se negó a ayudar a los ciudadanos en un momento de "necesidad, emergencia y vulnerabilidad social"

jueves 12 de mayo de 2022 , 18:10h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado hoy que esta legislatura será recordada como la de la “indiferencia y la incapacidad” de Page que se negó a ayudar a los castellanomanchegos en un momento de “necesidad, emergencia y vulnerabilidad social”, y que, además, se negó a ayudar a su tierra traicionando los intereses de nuestra región.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha preguntado a Page dónde están sus medidas para hacer frente a la crisis económica y social que estamos sufriendo, ya que se está negando a ayudar a los ciudadanos en estos momentos tan complicados y se dedica a “meter la mano en el bolsillo de los castellanomanchegos”.



“Page hace caja a costa del sufrimiento y la desesperación de muchos hogares”, ha lamentado.



En este sentido, ha recalcado que la bajada de impuestos es “urgente” y que Page no puede seguir de brazos cruzados. “Tiene que actuar y tomar decisiones de manera inmediata”.



De esta manera, ha recordado que Page “tiene miedo” de contraponer su modelo fiscal con el del presidente Paco Núñez, puesto que, su único modelo es el de subir impuestos o crear nuevos impuestos. “En plena crisis ha creado un nuevo impuesto al agua que tendremos que pagar todos las familias y las empresas”.



Así mismo, ha preguntado por qué Page se niega a comparecer en sede parlamentaria y por qué tiene miedo a debatir con el presidente Paco Núñez. ¿Tiene miedo al debate? ¿Tiene fobia a las Cortes? ¿Es porque no tiene nada que ofrecer? Y es que, según Guarinos, Page “no tiene proyecto ni propuestas que ofrecer en estos momentos tan difíciles”.



Además de esto, ha asegurado que la “ceguera política y la borrachera de poder y soberbia de Page” le hacen vivir al margen de la realidad y de los problemas de los castellanomanchegos, demostrando que “poco o nada” le importa el sufrimiento de miles de familias que no llegan a final de mes.



Por eso, Guarinos ha advertido que el PP-CLM y Paco Núñez “no van a tirar la toalla” por muchas “cacicadas” que el equipo de Page y Bellido se dediquen a hacer en estas Cortes Regionales. “Tener mayoría no significa tener razón”, ha apuntado.



Así, ha insistido en que el PP-CLM defiende un modelo fiscal basado en una bajada de impuestos para “aliviar” el peso que recae en los hogares y en familias que tienen que elegir entre “pagar la factura de la luz o hacer la cesta de la compra”.



Un modelo, - ha señalado-, que pretende aliviar la presión fiscal bajando los impuestos, y un modelo que quiere que las empresas sean más competitivas porque esta tierra “se merece ser mucho más de lo que el PSOE quiere hacer creer”.



“Los diputados del Grupo Parlamentario Popular no vamos a consentir que la mayoría y el rodillo socialista imponga lo que se tiene que hablar en estas Cortes Regionales”, ha advertido Guarinos, que al mismo tiempo ha recordado que Page se ha negado a comparecer en sede parlamentaria para explicar sus propuestas económicas, sus soluciones y su modelo de política económica y fiscal para esta región.



Page vive en el mundo de la indiferencia



Por otra parte, ha asegurado que Page vive “en el mundo de la indiferencia” como ya hizo en pandemia, demostrando así su falta de “sensibilidad y de humanidad” ante los problemas que tienen miles de ciudadanos.



Guarinos ha recordado que un tercio de castellanomanchegos se encuentra en situación de vulnerabilidad social y que cerca de 200 mil personas están en situación de pobreza severa. Además, somos la octava comunidad con mayor presión fiscal de toda España y la cuarta con menor renta per cápita.



Así, ha indicado que somos la región en la que más caro resulta vivir, liderando la inflación a nivel nacional, que se sitúa en un 11,7 por ciento.



Por eso, el PP-CLM “no se va a quedar de brazos cruzados” y seguiremos insistiendo en la necesidad de que se bajen los impuestos y que se celebre un debate monográfico en sede parlamentaria para contraponer el modelo fiscal y económico de Page y el modelo de baja presión fiscal y ayudas directas de Paco Núñez.



Guarinos ha lamentado que para el PSOE y para Page “no sea el momento idóneo” para la celebración de este pleno para hablar de los problemas de los ciudadanos. Por eso, ha afirmado que Bellido ha venido aquí para proteger al Gobierno y no para defender los intereses de este parlamento, confundiendo el legislativo con el ejecutivo e ignorando la obligación que tiene Page de rendir cuentas ante las Cortes y ante los más de 2 millones de castellanomanchegos.