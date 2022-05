Los socialistas rechazan el debate sobre impuestos porque “tienen miedo a dar la cara ante las familias, los autónomos y las pymes”

jueves 12 de mayo de 2022 , 18:06h

“La ceguera política y el desinterés por los problemas de los castellanosmanchegos, está en el ADN del Partido Socialista. Poco a nada les importa la situación de crisis en que se encuentran inmersos los autónomos, pymes, ganaderos, agricultores, y las familias de Castilla -La mancha”.



Esta es la conclusión a la que llega Aure Hormaechea, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca, ante la negativa de García Page y Bellido a debatir sobre el modelo fiscal de bajada de impuestos que necesita la región, y que plantea el Partido Popular de Castilla-La Mancha.



En este sentido, recuerda que el máximo responsable de los populares castellanomanchegos, Paco Núñez propuso la celebración de un Pleno monográfico en las Cortes regionales para debatir y contraponer su modelo fiscal con el de Page, “teniendo como respuesta insultos y descalificaciones. Ese es el argumento de quien no tiene argumentos", afirma Hormaechea, quien lamenta la “falta de empatía de los socialistas para entender los problemas reales de los ciudadanos, de las miles de familias, autónomos o pymes que a duras penas llegan a fin de mes, con unos precios al alza y una carga fiscal imposible de aguantar”.



“Y Pablo Bellido, hoy presidente de las Cortes y fiel y sumiso escudero de Page, y en otros tiempos alcalde de Azuqueca, lo sabe muy bien, porque su paso por el Ayuntamiento dejó un fuerte incremento del precio del agua, además de otras tasas e impuestos”, señala Hormaechea.



Teniendo en cuenta las dificultades y la grave situación económica, en el PP consideran “urgente y necesario” un debate público que ponga sobre la mesa los diferentes modelos fiscales. “Pero Page no quiere dar la cara ante los contribuyentes, tiene miedo a un debate sobre impuestos que le pondría en evidencia y le dejaría en mal lugar”, asegura la portavoz del Grupo Popular en Azuqueca, un municipio que no es ajeno a la presión fiscal que caracteriza a los Gobiernos socialistas.



Hormaechea señala que en Azuqueca la política fiscal del Gobierno socialista sigue la línea de Sánchez en España y de Page en Castilla-La Mancha. “En Azuqueca, lamentablemente los impuestos recaudados no se emplean para cubrir las necesidades de los azudenses, sino que son derrochados en fiestas (más de dos millones presupuestados este año) y proyectos faraónicos e innecesarios que tienen más que ver son las elecciones que con las necesidades de los vecinos”, asegura la portavoz del PP, quien recuerda la “brutal” subida de impuestos y tasas (IBI, basura e IAE) que se produjo al principio de la legislatura, y que el PP de Azuqueca pidió una bajada de impuestos durante la crisis provocada por la Covid19, algo a lo que el PSOE se negó.



La portavoz popular insiste en que “la ceguera política de los socialistas les impide ver la realidad, viven ajenos a los problemas y el sufrimiento de miles de familias, autónomos y pymes que no llegan a final de mes por la fuerte subida de precios y la elevada presión fiscal. Por eso, desde el Partido Popular, como alternativa de Gobierno, no podemos permanecer impasibles, sino que exigimos medidas que ayuden a crecer, a crear empleo y que contribuyan a mejorar la vida de todos los españoles”.