¡HOLA! Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia siguen juntos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 23 de febrero de 2022 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Fabiola, la ex de Bertín, se muestra radiante en la portada de la biblia de las revistas del corazón, donde también se trata el asunto de la ruptura entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, él con Ainhoa Armentia, frente a ella, que "empieza una nueva vida con sus hijos a su lado". La revista del saludo es tajante: "No habrá reconciliación".



Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia siguen juntos.-



La pareja ha vuelto a ser fotografiada junta, esta vez por la revista Hola, confirmando que su relación continúa y dando en los morros a todos los que apostaban por la reconciliación con la infanta Cristina. Algunos incluso llegaron a asegurar que Iñaki estaba arrepentidísimo de su escarceo amoroso y que había suplicado el perdón a la hija del rey Juan Carlos.



En el amplio reportaje fotográfico vemos a la pareja entrando o saliendo de la escuela por separado para coincidir en el interior. Pero hay dos imágenes que nos hacen intuir un beso. Porque un cristal traslúcido tapa el momento en el que Iñaki se inclina hacia el rostro de su amada.



Asegura Hola que la pareja se fue de escapada romántica el pasado 18 de febrero, tras organizar un "operativo de fuga" con sus escoltas. En cualquier aso, ya no se esconden. La prueba son varias fotos en las que los vemos entrando y saliendo juntos del despacho de abogados en el que trabajan y donde, se supone, comenzaron su flirteo.



Por otra parte, Hola dedica también parte de su portada a la infanta Cristina que, a diferencia de Iñaki Urdangarín, todavía no se ha quitado su alianza de casada. "Cristina empieza una nueva vida con sus hijos a su lado", leemos en la revista, que asegura citando a fuentes cercanas que en su encuentro con él en Barcelona "no quería retomar nada" y que "no habrá más reuniones más allá de los encuentros que tuvieran con sus hijos".