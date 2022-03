¡HOLA! Ágatha Ruiz de la Prada posa con José Manuel Díaz-Patón

miércoles 02 de marzo de 2022 , 17:52h

La biblia de las revistas del corazón lleva a una ventanita en portada a la colorida Ágatha Ruiz de la Prada, que vuelve a estar contenta gracias a José Manuel Díaz-Patón, el abogado con el que se está recuperando de su ruptura con Luismi. No, con Luis Gasset, que ya ha pasado al olvido.



La diseñadora acaba de viajar a Venecia para celebrar el carnaval. Por eso posa junto a su nuevo novio disfrazadoslos dos de época. Ella con peluca de pelo largo y rubio y traje de María Antonieta agatizado. Él vestido con casaca verde y gorro de pirata, aquí arrodillado junto a su dama, allá descendiendo de la góndola.



Dice Agatha que lo ha pasado estupendamente y que ha llorado de risa todo el rato. De José Manuel dice que "entiende mucho de señoras", se supone que para piropearle. Y, para no querer hablar del innombrable, le nombra en varias ocasiones.



Ha dado la casualidad de que Pedro J. Ramírez acudió a la misma fiesta que ella, en el mismo sitio y a la misma hora. De hecho vemos en Hola una foto del periodista también disfrazado de época junto a su mujer, Cruz Sánchez de Lara, ataviada de Capilla Sixtina.



"Aunque sabía que iba a ir a la fiesta, fue un shock. Allí estuvo muy antipático. Ni me saludó". "Fue bueno para mí porque me di cuenta de que me da completamente igual".