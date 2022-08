SEMANA El verdadero motivo por el que Gloria Camila participará en ‘Pesadilla en el paraíso’

miércoles 10 de agosto de 2022

Gloria Camila Ortega es la tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el paraíso’.



La hija de José Ortega Cano se convierte en el fichaje estrella del nuevo reality de Telecinco, en el que coincidirá con otros rostros conocidos, como Pipi Estrada y Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja. Entrará en el programa en medio de una tormenta familiar sin precedentes, cuando el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón está en la cuerda floja. Esta situación tiene mucho que ver con su decisión de entrar en el espacio.



Y es que prefiere alejarse de los problemas familiares. «Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada», ha confesado en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde también ha asegurado que su relación con la diseñadora -a la que ha dejado de seguir en las redes sociales-, es nula.



El ambiente está tan tenso en el hogar del torero que la joven se ha posicionado a favor de su padre y ya no le dirige la palabra a su madrastra: «No hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo que me repercute. Sé cómo está la situación por parte de mi padre». Por ello está convencida de que poner distancia con su padre y su mujer será positivo para todos: «Creo que me va a venir muy bien. Nos va a venir bien que cada uno haga su vida por separado y que cada uno tome sus propias decisiones».