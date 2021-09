LECTURAS Lydia Lozano, sin consuelo al hablar de su familia afectada por el volcán de La Palma

miércoles 22 de septiembre de 2021

La situación en La Palma a consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja es dramática. Se trata del lugar de origen de Lydia Lozano que, aunque no ha podido evitar venirse a bajo ante las terribles historias personales de las víctimas que lo han perdido todo o que, incluso viven en la incertidumbre de no saber si se han quedado sin hogar, está realizando un trabajo generoso y encomiable informando para 'Sálvame'. Con un llanto incontenible y un dolor desgarrador, Lydia Lozano, muy afectada, se ha confesado sobre lo que estaba viviendo y escuchando: "No tengo palabras, es que no han perdido el pasado, han perdido el futuro".



Después de las espectaculares imágenes de la erupción del volcán en la Cumbre Vieja de La Palma, han dado paso irremediablemente al drama de familias que han visto cómo las lenguas de lava destruyen sus hogares, sus negocios y, en muchos casos, todos los recuerdos de su vida y, sin duda, lo que han conseguido con mucho esfuerzo. El volcán ha dejado en suspenso sus vidas, entre ellas, las de la familia de la colaboradora televisiva Lydia Lozano, que se ha trasladado hasta el lugar de la catástrofe y han impactado sus lágrimas de dolor descarnado al hablar de los suyos en directo.



"No es venir de reportera, es que me encuentro a alguien que está ayudando que es amigo de mi primo, a alguien que ha perdido la casa que conoce a mi familia...", intentaba trasladar a sus compañeros en plató, totalmente en shock. Como las personas afectadas por la erupción del volcán, la crónica de Lydia era la de una mujer, empática con las que lo han perdido todo, y superada por una situación tan extraordinaria y trágica: "Están que no saben qué hacer. Es que no han perdido el pasado han perdido el futuro. No tengo palabras. Se han quedado sin nada".



"Tengo familia allí, aquí también. Mi madre es de El Paso, mi hermano que falleció, también...", contaba a las cámaras de 'Ya es mediodía' mientras se secaba las lágrimas. "Mi familia tiene plataneras. Acaba de entrar uno de recursos humanos que es amigo del enólogo, que es mi primo, que se dedica a los vinos", seguía contando muy preocupada por el difícil futuro que se le presenta a los suyos a partir de ahora.