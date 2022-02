SEMANA Ana Obregón destrozada al recordar las "más de 100 quimios" de su hijo Aless

miércoles 23 de febrero de 2022 , 13:13h

Semana se desmarca con la exclusiva de las primeras imágenes de María José Campanario embarazada, y anuncia también las claves de su misteriosa desaparición. Alba Carrillo y Paola Rey también tienen un espacio en la portada de esta publicación.



Ana Obregón se rompe al recordar las «más de 100 quimios» de su hijo Aless.-



El espacio elegido para hablar largo y tendido sobre el calvario que ha vivido tras el fallecimiento de su único hijo ha sido ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Bertín Osborne. Son amigos desde sus años de juventud, así que nadie mejor que él para abrir su corazón en canal como lo ha hecho.



«Estoy, que bastante es». Han sido las primeras palabras de la bióloga al empezar su encuentro con el presentador. «Necesito naturaleza, necesito respirar. Me vengo sola, me vengo a meditar», decía. «Estoy preparada para hablar. Han pasado 20 meses y, bueno, que estoy aquí en un sitio tranquilo en una casita que alquilo los fines de semana». Ataviada con el vestido que se puso «cuando fuimos a Italia para decirle a la familia de Alessandro que estaba embarazada», Ana Obregón ha contado, paso a paso, cómo comenzó la enfermedad de su hijo.



«La gente entiende lo que es infinito. Pero cuando pierdes un hijo sientes lo que es infinito, lo que es el amor infinito y el dolor infinito», explicaba antes de empezar su relato. «No voy a ir de víctima. En una tragedia así las víctimas no somos los padres, aquí los héroes son los que han luchado hasta el final. Las víctimas son ellos. Mi hijo debería estar aquí. Tenía 25 años, Bertín», comentaba, sin poder reprimir las lágrimas.



El cáncer de Aless empezó a mostrar la cara con unos fuertes dolores en la zona abdominal. «Él tenía dolores en el estómago. Estuvo tres meses de dolores», ha contado. «Cuando uno tiene un dolor extraño o algo extraño hay que ir al médico y hacerse pruebas. Un día me llama mi hijo y me dice: ‘Mamá, estoy fatal’. Nos fuimos a la Ruber a hacer pruebas ahora mismo. Llamé a Alessandro. Enseguida vino el padre. Siempre ha estado ahí. Es un pedazo de padre». Esa misma noche los médicos les comunicaron que habían detectado un tumor: «Estuve despierta mirándole mientras dormía. Cuando se despertó se lo dijimos».



Días más tarde «hicieron una biopsia. Nos fuimos a casa. Mi hijo siempre me decía ‘mamá biónica, eres tan fuerte’. Fueron 10 días tremendos porque es como esperar tu sentencia de muerte. Me llaman y me dicen: «Es malo y muy agresivo». Y ahí es cuando dije: ‘No voy a llorar y voy a ser fuerte. Vamos a luchar contra esto». He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no». Ana Obregón ha recordado que su hijo reaccionó «de una manera increíble» cuando se confirmó que padecía cáncer. «El padre vino llorando y lo mandé a casa de mi hermana». «¿Mamá, me voy a curar?», le preguntó Aless. «Y eso es lo que me da rabia: le dije que sí. He sido muy fuerte en ese momento. Luego viene el cómo te enfrentas a eso. Qué es esto. Cómo se cura esto».