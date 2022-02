LECTURAS EXCLUSIVA Kiko Rivera, su entrevista más dura: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas"

miércoles 02 de febrero de 2022 , 18:11h

EXCLUSIVA Kiko Rivera, su entrevista más dura: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas".-



Kiko Rivera ha estallado. Tras meses sin hacer declaraciones, concede una entrevista en exclusiva a Lecturas plagada de bombas emocionales que no dejarán indiferente a nadie. Muy dolido, da por rota la relación con su hermana Isa Pantojay nos desvela un dramático episodio vivido en Cantora que provoca escalofríos. Afirma que hace años salvó la vida de Isa, después de que la joven intentara cortarse las venas.



Kiko Rivera, tras meses callado, ya no puede más. El hijo de Isabel Pantoja se sincera, en exclusiva para ‘Lecturas’, en la que es, sin duda, su entrevista más dura. Dolido y decepcionado, Kiko explica por primera vez un terrible episodio vivido en Cantora con su hermana Isa. Un durísimo trance en el que salvó la vida a su hermana.



“Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema”. Kiko Rivera corta para siempre con Isa Pantoja. El DJ ya no quiero saber nada más de ella. Se encuentra muy decepcionado. “No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!”, exclama dolido e indignado para ‘Lecturas’.



Este miércoles, Kiko desvela en exclusiva en las páginas de ‘Lecturas’ todo lo que piensa de su hermana Isa y responde a lo que la hoy colaboradora de ‘El programa de AR’ ha dicho en televisión. Y también tiene un encargo para Belén Esteban. Unas palabras duras y muy directas.



Alejado de su madre, Isabel Pantoja, Kiko ha pasado página. El hijo de la tonadillera narra qué ha ocurrido entre ellos y cómo han llegado hasta este punto. “Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela”, explica para esta publicación en exclusiva.