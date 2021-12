Castilla-La Mancha necesita mejores salarios: en la región hay que trabajar 16 meses para alcanzar los niveles salariales de 12 meses de trabajo en el País Vasco

viernes 17 de diciembre de 2021 , 17:58h

El coste laboral de las empresas en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre se sitúa en 2.413,48 euros, 235,69 euros menos que la media del país. Respecto al mismo periodo del año anterior, se produce un incremento tanto en Castilla-La Mancha (+3,9%) como a nivel nacional (+4,89%) debido al aumento del número de horas trabajadas por el descenso de personas en ERTE.

“Castilla-La Mancha es una región de bajos salarios, pero de recuperación económica alta, ahora toca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y eso pasa por las mejoras de los salarios”, afirma Mª Ángeles Castellanos, secretaria regional de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO CLM, quien insiste en reclamar que nuestra región necesita mejores salarios para que la recuperación llegue a quien la está propiciando con su trabajo.

“Los sindicatos no vamos a tolerar que, después del esfuerzo de recursos públicos y europeos que están repercutiendo positivamente en las cuentas de resultados de las empresas españolas, estos no se filtren a los salarios y a la sociedad”.



Tenemos que recuperar derechos laborales y avanzar en empleo decente, “no puede ser que con niveles altos de inflación y recursos inyectados a las empresas los salarios no mejoren”, señala Castellanos.



LOS DATOS



Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicada por el INE, el coste laboral de las empresas en el tercer trimestre de 2021 se sitúa en 2.413,48 euros en Castilla-La Mancha y en 2.648,87 euros en el conjunto del Estado.



Estos datos suponen un incremento respecto al mismo trimestre de 2020 del 3,9% en Castilla-La Mancha y del 4,89% a nivel nacional.



Aumento que se debe al mayor número de horas trabajadas en este último trimestre y que se explica por el descenso de personas en ERTE.



Respecto a otras comunidades, la media de Euskadi supera en más de 800 euros a la de nuestra región, esto sitúa la brecha en el 33% o lo que es lo mismo, de media, en Castilla-La Mancha hay que trabajar 16 meses para alcanzar los niveles salariales de 12 meses de trabajo en el País Vasco.



Por sectores de actividad, en la construcción el coste laboral medio en CLM es de 2.361,09 euros frente a los 2.642,02 euros de media estatal, en la industria es de 2.681,63 euros frente a los 3.060,22 euros de media nacional y en los servicios 2.346,37 euros frente a los 2.575,66 euros que encontramos de media en el conjunto del país.



El sector servicios mantiene los costes laborales más bajos y presenta grandes diferencias respecto a la industria que continúa como el sector con mejores salarios.



Estas diferencias son inmensas si comparamos el coste medio de quien trabaja en Castilla-La Mancha en los servicios con el de quien lo hace en la industria en Madrid, así esta diferencia supera los 1.500 euros mensuales.



Los datos por secciones de actividad no están desagregados por comunidad autónoma, pero sí nos sitúan ante las actividades con mejores salarios frente a las que presentan niveles más bajos. En este sentido, el suministro de energía presenta un coste laboral por trabajador/a y mes de 5.406,79 euros, siendo la actividad mejor pagada frente a los apenas 1.504,89 euros de la hostelería, una diferencia abismal, concluye la secretaria regional de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO CLM.