Vea los supermercados más baratos de España...dicen que se puede ahorrar hasta 1.000 euros al año

jueves 30 de septiembre de 2021 , 07:50h

Una familia española puede ahorrar una media de 1.073 euros al año en la cesta de la compra, un 10,5% superior a 2020, dependiendo del establecimiento en el que compre, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.



En este sentido, Alcampo, Supeco, Consum, Mercadona y Lidl ocupan el 'top-5' de los supermercados a nivel nacional más baratos para hacer la compra en España, según el estudio realizado por la OCU.



Completan este 'top-10' de cadenas nacionales Aldi, Carrefour, Alcampo Supermercado, Carrefour Market y Mi Alcampo, seguidas por los establecimientos de Dia Maxi y Dia & Go.



En concreto, Alcampo es el comercio más barato en 23 de las 66 localidades visitadas, lo que supone un tercio de todas ellas y cuenta con el establecimiento más barato en España, el hipermercado localizado en Murcia, mientras que Mercadona es el establecimiento más económico en 17 de ellas y Supeco, en ocho.



El informe muestra que los hipermercados son el formato comercial donde más barato resulta hacer la compra, seguido muy de cerca por los hipermercados regionales y los formatos de descuento, que son la mejor opción en la cesta económica.



Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Jerez de la Frontera, seguida por Almería, Castellón, Puertollano, Zamora y Ciudad Real. Por el contrario, Las Palmas de Gran Canaria repite como la ciudad más cara a nivel nacional, seguida por Getxo, Palma de Mallorca, Barcelona y Alcobendas (Madrid).



Por comunidades autónomas, Valencia y Murcia son las regiones más baratas para llenar la cesta de la compra, en tanto que Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña son las más caras.



El informe ha analizado un total de 160.976 precios de productos tras visitar 1.103 establecimientos repartidos por 65 ciudades españoles además de Internet.



Sánchez Romero, el más caro

Por otro lado, el hipermercado Alcampo de Murcia es el establecimiento más barato de España de los supermercados visitados por la OCU, mientras que por cadenas se mantiene Dani, seguida por las novedades de Más Ahorro, Family Cash, y Tifer, como las más asequibles.



El establecimiento de Sánchez Romero en La Moraleja (Madrid) se mantiene como el más caro de España para hacer llenar la cesta de la compra, seguido por las cadenas Sorli Discau y Supermercado Plaza.



Subida de los precios

Por otro lado, el estudio muestra que los precios de la cesta de la compra subieron una media de 0,4% en los supermercados visitados en 2021, pero la OCU ha detectado ya una aceleración de la subida de los precios de alimentación en los últimos meses en productos básicos como huevos, leche o carnes de pollo y conejo, por el incremento del precio de la energía y de los carburantes.



La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha advertido de que la subida de la luz, que este miércoles registra su máximo histórico, va a impactar "mucho" en los productos de la cesta de la compra y en los supermercados.



"Nos consta que hay cadenas que no están trasladado todo al consumidor, pero todo tiene un límite. Nos tememos que este otoño e invierno va a tener un impacto mayor, porque hablamos de productos muy básicos que no se pueden dejar de comprarlos", ha advertido.



Izverniceanu ha reconocido que las medidas adoptadas por el Gobierno han dado "un pequeño respiro" a las familias españolas, pero considera que "es poco" porque los precios de la luz seguirán subiendo en los próximos meses.



Las cadenas que más han bajado los precios

El estudio muestra que los productos de marca han subido de media un 1,1%, prácticamente igual que los de marca blanca, un 1%, mientras que las bajadas más importantes se han producido en la alimentación fresca, con un 2% de media.



De esta forma, solo cuatro cadenas entre las grandes firmas han subido los precios como son E. Leclerc, Más y Más, La Plaza de Dia y Dia Maxi, mientras que el resto los ha bajado, siendo Consum y El Corte Inglés las que más han reducido el nivel de precios.



El estudio destaca que las posibilidades de ahorro varían mucho entre ciudades, dependiendo de dónde se haga la compra. Así, el ahorro máximo se consigue en Madrid y alcanza los 3.532 euros, gracias a la gran diversidad de oferta comercial con la que cuenta la capital de España.



Por el contrario, Puertollano (Ciudad Real) es la ciudad española en la que resulta más complicado ahorrar, ya que solo hay 325 euros entre el establecimiento más caro y el más barato.