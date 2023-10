“Page no tuvo agallas de ir al Senado a defender a los castellanomanchegos"

Núñez pide a los castellanomanchegos movilizarse contra “la amnistía del sanchismo” : “Castilla-La Mancha NO puede arrodillarse ante nadie”

Afirma que Page será cómplice de Sánchez si no defiende la unidad de España ante los pactos con los independentistas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 22 de octubre de 2023 , 14:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que la Comunidad Autónoma “no puede arrodillarse ante nadie” y “menos aún ante un Pedro Sánchez” que, tras el acuerdo con los independentistas catalanes, “perjudicará gravemente los derechos y las libertades de los castellanomanchegos”.



Así lo ha señalado Núñez durante su intervención en el acto ‘Por la igualdad de los españoles’ celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez.



Por ello, el presidente regional ha defendido que “si no paramos todo esto, el daño será irreversible”, por lo que ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos que se “movilicen” y que trasladen la idea de que “es necesario plantar cara a Sánchez y a sus socios”. “Y que le digáis a esos socialistas que, si de verdad quieren a España, tienen que oponerse a un Gobierno sustentado en la traición a España”.



Núñez ha criticado que las decisiones de Sánchez cuentan con el apoyo de los barones territoriales del PSOE como Emiliano García-Page porque “no hay socialistas buenos que se opongan a estos pactos”,



El líder de los ‘populares’ en la región ha recordado que esta semana, Page, que es el máximo representante de los castellanomanchegos no acudió al Senado porque “no se atreve a desafiar a Sánchez” a defender a todos aquellos que le eligieron para hacerlo.



“Page no tuvo agallas de ir al Senado a defender a los castellanomanchegos que se quedaron huérfanos de una voz que velara por ellos, la de su presidente autonómico”, ha insistido, al tiempo que ha señalado que el pasado jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el PP presentó una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie en una mesa común entre todas las regiones, sin negociaciones bilaterales. “Y Page votó en contra de las que son sus propias palabras”.



Núñez ha defendido que ahora “es el momento de dejarse de palabrería y dar un paso al frente” y esto es lo que le ha pedido a Page como máximo representante de los vecinos de Castilla-La Mancha. “Page dijo hace unos días que la anmistía no tiene base moral. Entonces, ¿Page es un inmoral por no impedir su aprobación?”, ha preguntado.



Al igual que ha recordado que dijo que “se trata de no ser neutrales ante los valores, ante los derechos y, obviamente, en su contraparte ante las injusticias. Y el silencio, muchas veces, te convierte más que en neutral, en pasota y en cómplice”.



“¿Eres un pasota entonces por ser neutral? ¿Eres cómplice por tu inacción?”, ha cuestionado Núñez. “Ahora es el momento de actuar”, ha dicho, al tiempo que ha incidido en que Page, cuando juró el cargo, prometió defender los intereses de los castellanomanchegos “no los intereses de su partido”.



Núñez ha asegurado que los españoles y los castellanomanchegos “se merecen poder expresar lo que piensan de lo que se está acordando porque no se lo dijeron en campaña”. “Somos españoles y es nuestra obligación poder opinar y decidir sobre el destino de nuestro país. Por eso es necesario que haya nuevas elecciones y no es cuestión de ideologías” porque ahora los españoles saben que el PSOE “propone la amnistía y el referéndum”.



“Todos estamos llamados a defender la libertad y la igualdad de los españoles. Todos los castellanomanchegos debemos reclamar la defensa de nuestros derechos ante la cobardía de los que serán cómplices de la traición a España si no hacen nada”, ha dicho, por lo que “hoy nos ponemos todos al servicio de Alberto Núñez Feijóo” para trabajar por España “sin descanso”.