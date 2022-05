LECTURAS Kiko Rivera sufre un varapalo económico tras perder su última batalla judicial

miércoles 25 de mayo de 2022 , 17:27h

Lecturas, la revista que más ha atacado a los Flores-Moreno, aporta detalles sobre la grabación el pasado 19 de mayo en Mediaset de la entrevista a Olga de Toñi Moreno para el programa Déjate querer. La califica de "tensa e incómoda" porque Olga "prohibió por contrato que se le preguntase por su situación actual, dificultando el trabajo de la presentadora".



"Algunos presentes en el plató fueron testigos de la actitud intransigente de Olga y del círculo que la acompañaba. Sobre todo la de Agustín Etienne, su representante, que intentó parar la entrevista hasta en tres ocasiones", añade la publicación.



Cuando Isabel Pantoja protagoniza su esperado regreso a los escenarios en Buenos Aires, su hijo Kiko Rivera no para de encadenar malas noticias. Si la tonadillera conseguía salir finalmente absuelta junto a su hermano Agustín en el juicio por la operación de venta de su casa en Marbella, no puede decir lo mismo el DJ, que acaba de sufrir un varapalo económico tras perder su última batalla judicial. La serie de especiales televisivos 'Cantora, la herencia envenenada' que emitía Telecinco en noviembre de 2020 está siendo un quebradero de cabeza para Kiko Rivera, en concreto, el durísimo ataque vertido contra Ramón Calderon, defensor judicial de Kiko Rivera en el reparto de la herencia de Paquirri en 1987. En aquellos programas emitidos por Telecinco, el hijo de Isabel Pantoja, cegado por la rabia, llamó "sinvergüenza" al abogado y le acusó de estar implicado en "la trampa" por quitarle lo que su padre "le había dejado en el testamento".



Ramón Calderón decidió interponer una demanda contra Kiko de la que ahora se ha conocido la sentencia. Kiko Rivera, al que Calderón dio la oportunidad de retractarse, ha perdido el proceso judicial y está obligado a pagarle 4.000 euros por vulnerar su honor. El portal LOOK ha tenido acceso a la sentencia donde el juez declara "que constituyen intromisión ilegítima en el derecho al honor de D. José Ramón Calderón Ramos las manifestaciones que realizó Don Francisco José Rivera Pantoja en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ (...) en el que Don Francisco Rivera Pantoja llamó a D. José Ramón Calderón Ramos ‘sinvergüenza’ y le atribuyó formar parte de una trama con otras personas para ‘quitarle’ lo que su padre le había dejado en testamento”. La cifra que deberá abonar el DJ al ex presidente del Real Madrid es “en concepto de daño moral derivado de dicha intromisión ilegítima”.



Mediaset también ha sido condenada en el mismo juicio a no volver a emitir ningún momento de aquellos programas donde se haga alusión al que fue defensor judicial de Kiko Rivera, que ha visto como sus hermanos Fran e Isa han roto definitivamente con él y, además, se ha visto obligado a cancelar un concierto este fin de semana por un contratiempo de salud.