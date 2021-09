LECTURAS Rafa Mora pide perdón por filtrar información de 'Sálvame'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 17:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Jorge Javier añade a su tradicional posado veraniego en Instagram una entrevista exclusiva en su revista, Lecturas, con la que pretende reflotar Sálvame a base de titulares.



Son tales las "bombas" (lo dice el titular) que suelta sobre sus compañeros que el programa ya tiene para comentar varias tardes.



Con ropa de deporte (camiseta de tirantes y pantalón corto) y enseñando unas piernas muy musculadas, el presentador posa desde una isla griega en la que ha descansado los últimos días.



Dice Jorge que Sálvame "está más vivo que nunca" aunque reconoce que ahora les toca "no bajar la guardia". Y luego se dedica a arremeter contra los colaboradores del espacio.



De Kiko Matamoros dice que "se está comportando como un niño que reclama cariño". "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical".



De Rocío Carrasco afirma que no deberíamos convertirla en referente. "Es una señora que ha compartido un testimonio pero no deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse". De Rosa Benito que "está perdida".



Y, consciente o no, a Carlota Corredera le da la puntilla cuando intenta defenderla ante los que la acusan de ser la responsable de la bajada de audiencia del programa (sólo comentarlo ya es ofensivo). "Con la experiencia que tengo en enfrentarme a conflictos, sólo puedo decirle compañera, esto también pasará".



Rafa Mora pide perdón por filtrar información de 'Sálvame'.-



Rafa Mora ha pasado una de sus peores tardes en 'Sálvame'. El colaborador ha vuelto a ver peligrar su puesto de trabajo y en esta ocasión no por una discusión ni ninguna encuesta sino por una metedura de pata suya por la que ha acabado entre lágrimas. Rafa Mora ha sido señalado por un testigo, Ricardo, como el 'topo' de 'Sálvame' y lo ha hecho mostrando las conversaciones que mantuvo con el valenciano. El colaborador había negado que hubiese pasado cualquier dato sobre los contenidos del programa pero estos mensajes demostrarían lo contrario y todo ha explotado por los aires.



"Pido perdón, yo soy un tío honesto y yo pensaba que en mi vida había hecho esto. Yo no lo recuerdo, en mi teléfono no consta pero si he pasado una escaleta ha sido por el bien del programa", ha dicho Rafa Mora arrodillado y con los ojos vidriosos.



Al borde de las lágrimas tras el testimonio de este testigo, el colaborador se ha hundido por completo. "Pido perdón por haberlo hecho, no lo recordaba", ha asegurado.



Los mensajes en los que Rafa Mora habría pasado escaletas y correos privados de los directores son del 2019 y el colaborador ha asegurado que solo buscó que le orientasen en contenidos del programa que él no manejaba.