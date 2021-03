SEMANA Antonio David Flores planea demandar a Irene Montero

jueves 25 de marzo de 2021 , 18:13h

El testimonio de Rocío Carrasco mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla.



Completamente rota recordó episodios en los que, según ella, Antonio David Flores la vejó, la controló y la humilló. Entonces, presentadores, actrices y políticos se posicionaron tras su desgarrador relato a su favor, entre ellos, Irene Montero, quien aseguró en redes sociales que sus palabras eran «las de una víctima de violencia de género». La Ministra de Igualdad se sumó al hashtag ‘Yo sí te creo Rocío’, dando por veraces las acusaciones contra Antonio David Flores. Aunque en el pasado fue juzgado por malos tratos y el caso fue sobreseído por la Audiencia por falta de pruebas, Irene lo dio por cierto, lo que ha indignado y mucho a Antonio David. Por ello, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el malagueño planea demandar a Irene Montero.



Harto de las acusaciones y de las críticas que está recibiendo en los últimos días, Antonio David Flores ha tomado cartas en el asunto y tras reunirse con su abogado estudia si finalmente interpondrá medidas legales contra ella. Cabe recordar que solo un día después de pronunciarse en redes sociales, Irene Montero intervino en ‘Sálvame’ para dar su opinión en directo acerca del documental, siendo una vez más cuando se posicionó ante la audiencia. «Ella ha sido valiente, se ve también en lo que he podido ver y cómo revive esas experiencias de violencia que sigue siendo doloroso para ella», espetó. Sus palabras hirieron al colaborador de televisión, quien este mismo martes ha asegurado que se sentía doblemente juzgado: por la justicia y por la sociedad. «Estoy mal anímicamente», dice Antonio David cuando se le pregunta por cómo se encuentra.



No obstante, esta política es tan solo un ejemplo de otros rostros conocidos que defienden a Rocío Carrasco y, por ende, están en contra de Antonio David. Después de que ‘Sálvame’ decidiera despedirle, Paz Vega ha atacado duramente al tertuliano de televisión. A pesar de que instantes después borró los mensajes, la actriz no pudo evitar que su ataque contra el exmarido de Rocío Carrasco transcendiera. «Este sujeto llamado Antonio David Flores es un MALTRATADOR de libro aunque la justicia llegue tarde y siga sin estar preparada para afrontar casos como este de violencia de género», dice Paz Vega. Dos opiniones que ponen a Antonio David Flores en el ojo del huracán.



Por todo ello, su abogado, Iván Hernández, sorprendido por todo lo dicho de su cliente, se mostró muy molesto públicamente: «No se puede hace un juicio social porque no se tienen los elementos». El letrado ha recordado que Antonio David no ha sido condenado, por lo que no entiende que se dé por hecho tras el testimonio de Rocío Carrasco que sí la maltrató. «Ha habido seis resoluciones y han intervenido 7 jueces, que han dicho que no hay indicios (…) Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de 25 años, se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos y psiquiatras, los imputados y la justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad», ha recordado.



Toda esta situación ha llevado a Antonio David a mover ficha e interponer una demanda contra su expareja y madre de sus hijos. Tras las graves acusaciones que han tenido como consecuencia su despido, el colaborador va a demandar a Rocío Carrasco.