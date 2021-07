DIEZ MINUTOS Rocío Flores y el 'resultado' de sus broncas con Olga Moreno

miércoles 21 de julio de 2021 , 18:25h

Rocío Flores apenas ha podido aguantar las lágrimas en 'El programa de AR' al hacer su alegato en defensa de Olga Moreno, de la que está muy orgullosa y a la que siempre ha defendido con uñas y dientes. "Cuando Lola roba no se habla nada, pero cuando Olga lo hace sí", declaraba. Rocío siempre habla maravillas de la mujer de su padre, pero... ¿es tan idílica su relación como parece? Todo indica que sí, pero eso no quita que la hija de Rocío Carrasco y Olga hayan tenido sus más y sus menos. Aunque por las palabras de la colaboradora televisiva estás discusiones las han unido más que separarlas.



Alessandro Lequio ha preguntado a Rocío Flores por su relación con Olga. "Siempre hablas de besos, abrazos, cariño, pero ¿no habéis tenido broncas", quería saber el conde. Rocío no ha ocultado que la mujer de su padre "es justamente la persona con la que más discuto en mi día a día pero también de la que más he aprendido", le contestaba ella. Y para remarcar cómo es su relación, Rocío ha desvelado el mensaje (¿con indirecta a Rocío Carrasco?) que le mandó Olga horas antes de marcharse a Honduras.



"Justamente antes de irse, cuando ella ya estaba incomunicada, me mandó un mensaje que vi más tarde y que decía algo así como que supiese que todas las veces que me ha regañado o se ha enfadado conmigo, ha sido para que me convirtiera en la mujer en la que me he convertido", confesaba Rocío Flores, antes de afirmar con rotundidad que quiere a Olga "con locura".



La hija de Antonio David Flores está tan nerviosa que no sabe cómo va a ser el reencuentro con la superviviente y de hecho aún no le tienen preparado nada. "Si te soy sincera no hemos preparado nada", declaraba. Rocío está feliz porque sabe que Olga llega reforzada de Honduras, pero le preocupa cómo le pueda afectar todo lo que ha pasado fuera del reality a raíz de la serie documental de su madre. "Le va a doler todo pero no tanto lo suyo como lo que nos afecta a nosotros", reconocía.