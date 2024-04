Desde 'The Objetive' creen que la carta de Sánchez es "un parapeto para decirnos que no se informa de la mujer del presidente"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de abril de 2024 , 20:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La legislatura ha dado un vuelco y ahora mismo está en un impasse, a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflexione sobre su situación política y personal después de que un un juzgado haya abierto diligencias para ver si detrás de las informaciones que señalan posibles irregularidades en los contactos que Begoña Gómez, desde su puesto profesional, pudieron influir en decisiones del Gobierno, y muchas de esas informaciones se han publicado en el periódico digital 'The Objetive'.



“El presidente del Gobierno, en un mes y medio que ha pasado desde que se publican las primeras informaciones sobre Begoña Gómez, no ha dado explicaciones en ningún momento sobre esas reuniones y sobre la cascada de informaciones que no ha rectificado el Gobierno y que sí que nos han confirmado las otras partes implicadas”, nos ha contado Ketty Garat, adjunto al director de The Objetive.



Esta denuncia que afecta directamente a la mujer del presidente, parte de’ Manos limpias’, una organización que lleva años presentando denuncias de este tipo y aporta unicamente las informaciones publicadas.



“Nunca hemos hablado de cuestiones delictivas, porque no es nuestro papel, es el de los tribunales, nosotros nos hemos limitado a informar sobre noticias y últimamente escuchamos recurrentemente eso también por parte de los miembros del Gobierno que ahora están en una situación difícil y hablan constantemente de que estamos acusando de delitos, y no, informamos”, ha detallado Ketty.



Por lo que, ¿qué es lo que ha llevado a Pedro Sánchez a publicar esta carta anunciando la reflexión de su continuidad en el cargo?



“Creo que es un parapeto para decirnos lo que nos están diciendo en privado, con malas formas incluso podríamos desde el Gobierno de la nación, y es, «no se informa de la mujer del presidente del Gobierno, ni para bien ni para mal» y yo creo que en democracia se informa de todo el mundo”, ha añadido la adjunto al director de The Objetive.