LECTURAS 'Secret Story': Carlos Sobera da un corte a Adara por lo que ha dicho de Gianmarco

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 17:36h

Está claro que sentar a Adara y Gianmarco en el mismo sofá es sinónimo de explosión. La exconcursante de 'Secret Story' y el defensor de Luca Onestini, claro, tienen una historia y esto no es fácil de superar. En su última aparición, incluso Carlos Sobera tenía que afearle a la ganadora de 'Gran Hermano' su actitud cuando el italiano interviene en el programa. “¿Te parece bonito lo que acabas de decir?”, le preguntaba a Adara. Pero, ¿qué ha ocurrido?



La relación entre Adara y Gianmarco no ha ido a mejor tras el paso de la ganadora de 'Gran Hermano' por la casa de 'Secret Story'. Aunque en un primer momento parecía que iba a llevarse bien con Luca, las cosas se fueron torciendo y la reconciliación entre Adara y los Onestini no puede estar más lejos.



De hecho, es algo evidente cada vez que uno de los dos interviene en directo en plató. En la última incluso ha tenido que pronunciarse Carlos Sobera.



Sobera afirmaba que le gustaba mucho la cara que pone Adara mientras habla Gianmarco. Algo que daba pie a la exconcursante para confesar que ella “desconecta” en cuanto el italiano abre la boca. El público estallaba en risas tras la espontaneidad de la ganadora de 'GH VIP'.



“¿Te parece bonito lo que acabas de decir?”, le reprendía divertido el presentador. Adara explicaba que es algo que solo le ocurre con Gianmarco, que con el resto de colaboradores sí está atenta.



¿Quién ganará?

Cada vez está más cerca el desenlace de 'Secret Story' y los finalistas no pueden ocultar sus nervios. Cristina Porta, Luca Onestini y los Gemeliers se enfrentarán este próximo jueves a la votación final de la que saldrá el ganador o ganadora del reality. ¿Quién se llevará el premio? La recta final va a estar muy, pero que muy reñida.