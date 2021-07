LECTURAS Fran Rivera se despacha contra Isabel Pantoja en 'Lazos de Sangre': "La envidia es muy mala"

miércoles 21 de julio de 2021

Fran Rivera se estrenó anoche como colaborador de 'Lazos de Sangre' y lo hizo con polémica. El programa que presenta Boris Izaguirre en La 1 de TVE ha tenido en el primer capítulo de su nueva temporada a María Jiménez como protagonista, gran amiga de Carmina Ordóñez y por la que Fran Rivera siente una profunda admiración y cariño. No obstante, no fueron sus palabras hacia la cantante lo que más impactó sino las que dedicó a su archienemiga: Isabel Pantoja.



La relación de María Jiménez e Isabel Pantoja siempre ha estado en el ojo del huracán y unas imágenes de un programa de televisión en las que Pantoja mira de arriba abajo entre la sorpresa y la vergüenza a su compañera mientras la veía bailar con su habitual arte y descaro fueron el detonante para el hijo mayor de Francisco Rivera 'Paquirri'. "Hay miradas que matan... La envidia es muy mala", empezó diciendo.



"Era imposible competir con María y mucho menos mi prima. Es muy envidiosa, pero claro es que con María... La miraba y decía 'a dónde voy yo'. Es como comparar el océano con un charquito", ha dicho Fran Rivera sin pelos en la lengua sobre la madre de su hermano Kiko Rivera, pero no se ha quedado ahí.



Boris Izaguirre quiso meter el dedo en la llaga y le preguntó por la música que se escuchaba en la casa de Isabel Pantoja y Fran Rivera soltó sin pensárselo dos veces: "En Cantora se oyen las ratas caminar". Unas palabras que fueron una bomba en las redes sociales y que evidencia, una vez más, el poco cariño que Fran siente por la viuda de su padre.