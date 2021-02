SEMANA Lester y Patricia de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian que esperan un bebé

jueves 11 de febrero de 2021

Semana recuerda que Belén se enfrenta judicialmente a Rocío Carrasco este jueves 11 de febrero en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para declarar por la denuncia penal que interpuso contra ella la hija de la Jurado.



Rocío Carrasco la acusa de revelación de secretos: Belén hizo público que Rociíto tenía pendiente una deuda con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid por no haber pagado el Impuesto de Sucesiones tras el fallecimiento de su madre. Al parecer, se trataba de un expediente protegido que no debía haber sido revelado.



Según Semana, Belén está bastante nerviosa ante esta cita judicial.



Esta nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones‘ está dando mucho que hablar. No solo por lo que sucede dentro del reality, sino también fuera de los muros de las villas. Así lo demuestra que este lunes en el debate del programa Sandra Barneda anunciara un bombazo inesperado: Lester y Patricia están esperando su primer hijo. Aunque su historia de amor ha estado marcada por las idas y venidas entre ellos, ahora parecen encontrarse en un punto estable. Están muy ilusionados con esta etapa y los propios protagonistas lo desvelaron en el plató, dejando boquiabierta a la audiencia, entre ellos, a Marta Peñate.



Desde hace seis semanas Patricia está embarazada, un cambio en su vida que dejó tan perplejos a los colaboradores que solo recibió felicitaciones por parte de Suso y Kiko Matamoros, quienes le dieron la enhorabuena. Estas reacciones fueron aisladas y es que otros como Fani Carbajo, se mostró dubitativa hasta tal punto que preguntó a Lester si creía que estaba preparado para ser padre. Si bien su respuesta no convenció a los presentes, pues aseguró que todavía no lo sabía, lo cierto es que ambos dejaron patente su felicidad por formar muy pronto una familia.



Para quien dudara de su nuevo estado, Patricia aportó una ecografía y aseguró que ya tenía los primeros síntomas tras quedarse embarazada del canario. «No lo he pasado muy bien, he tenido muchos nervios, vómitos, nauseas…además tengo a mi familia lejos», ha comentado la joven. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron de convencer a la ex de Lester, con la que siempre han mantenido una guerra mediática y con la que nunca han conseguido entenderse. La joven que se encuentra concursando en ‘Solos‘ junto a Noel Bayarri acudió al plató en pijama y, aunque les dio la enhorabuena, frente a ellos expresó sus dudas: «A ver Sandra no me lo creo, a mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo. ¿Este embarazo es de verdad o es cómo el de septiembre? La ecografía, enseñadla». Y es que en el mes de septiembre Patricia y Lester sembraron la duda acerca de si se había quedado o no embarazada Patricia.



Si bien los dos están muy contentos con el embarazo, el bebé no ha sido buscado, según comentó Lester en pleno directo. «No era algo esperado, pero estamos en nuestro mejor momento y nos hace muy feliz», comentó el que fuera concursante de la isla en la segunda temporada. Fue instantes después cuando Marta Peñate terminó dándole la enhorabuena a la pareja, eso sí, con un discurso cargado de zascas que no dejó indiferente a nadie. «Por mi parte enhorabuena, cuídenlo y quiéranlo (….). Pueden llamarlo Pinochín», dijo la canaria haciendo referencia así a los motes que ella les puso mientras concursaban en el reality, ‘Pinocho y Pinocha’.