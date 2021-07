SEMANA Kiko Rivera responde con crudeza a Anabel Pantoja: «Para ofenderme primero tienes que importarme»

miércoles 07 de julio de 2021

Si a lo largo de los últimos meses hemos vivido en primera persona la guerra entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, ahora es el turno de los primos. El Dj. y su prima, Anabel Pantoja, se han enzarzado en una pelea con duras declaraciones por ambas partes. Se atacan sin medida. Si en un principio Kiko iba a ser incluso el padrino de la boda de Anabel con Omar Sánchez, ahora la relación está más que rota. Prueba de ello es el último mensaje que el hijo de la tonadillera le ha dedicado a su prima y la respuesta de ella en ‘Sálvame’.



Si en un principio Kiko Rivera aseguró que se iba a centrar en su faceta profesional a través de las redes sociales, ahora ha vuelto a hacer un uso personal para atacar a su prima con un duro mensaje. El DJ. escribía lo siguiente: «Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada pero una decisión lo cambia todo��», comienza diciendo. Y añade: «Tú elegiste tu camino y lo respeto����

Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz«.



A pesar de que él mismo aseguró que se iba a mantenerse al margen de cualquier polémica familiar, su decisión no ha durado mucho. Aún así, le pide a sus seguidores que no se preocupen por él, ya que esta es su manera de expresarse lo que siente. «Son mis redes sociales y tengo el derecho de expresarme», añade.



Horas más tarde de que Kiko publicara eso en sus redes sociales, Anabel Pantoja le respondía en ‘Sálvame’: “Yo el tema lo tengo más que zanjado, terminado… y, es más, yo a partir de ahora: no me consta. Además, es que creo que no he hecho nada malo, creo que he sido respetuosa y discreta. En 8 años yo no he filtrado nada, ni he contado nada, yo ayer me defendía de eso. No voy a hablar de nadie, no voy a dar por culo a nadie, no voy a molestar a nadie, no voy a nombra a nadie… no me consta”, ha dicho. “Yo ya no voy a entrar, él ha tomado su decisión y yo, hoy, he tomado ya la mía”, ha añadido. Por su parte, el padre de Anabel Pantoja también ha reaccionado a la crisis familiar. Lo puedes ver en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.