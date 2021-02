LECTURAS EXCLUSIVA Isa Pantoja escoge su vestido de novia: "A mi madre y a mi hermano les da igual mi boda"

miércoles 24 de febrero de 2021

Lecturas comparte con Isa Pantoja uno de los momentos más emocionantes de su vida. Acompañamos a la joven a buscar uno de los vestidos de novia que lucirá el día 26 de junio en su boda con Asraf Beno. Vestida de blanco, Isa se muestra ilusionada, aunque profundamente triste por la ausencia de su madre en los preparativos de su enlace. Con una cruenta guerra abierta entre su madre y su hermano, ¿logrará que Isabel Pantoja y Kiko Rivera accedan a coincidir en su enlace? Mantiene un atisbo de esperanza.



Isa Pantoja va a dar el paso más emocionante de su vida. La hija de Isabel Pantoja se casa con su pareja, Asraf Beno, y lo hará en un momento muy complicado para su familia. La guerra desatada entre su madre y su hermano ha hecho que la felicidad de Isa se vea empañada. Con todo, tal y como cuenta en exclusiva para ‘Lecturas’, Isa saca fuerzas y no quiere que nada ni nadie arruine su boda.



“Verme de blanco me ha impresionado, me he quedado en shock”, confiesa Isa Pantoja. “¡Me he imaginado que es el día de mi boda. Me he puesto supernerviosa”. Para Isa, verse con el vestido y el velo ha sido una impresión muy fuerte. Por desgracia, no ha podido tener a su madre a su lado en estos momentos que recordará para siempre.



“Voy a invitar a todo el mundo. Quien quiera venir que venga y quien no, no”, afirma la hija de la tonadillera para ‘Lecturas’. “Doy por hecho que con mi hermano y mi madre no se va a poder hacer”. El que iba a ser uno de los grandes momentos para la familia Pantoja se ha visto totalmente eclipsado por el enfrentamiento entre Isabel y Kiko. Una guerra que sigue en todo lo alto.



Al lado de su madre y de su hermano, Isa no se calla las cosas que considera que no han hecho bien. Su traumática visita a Cantora no sirvió para que la cantante limase asperezas con Kiko. Aun así, Isa tiene muchas ganas de volver a estar con su madre en cuanto termine el confinamiento. Pantoja habría invitado a su hija a comer.



Como le ha ocurrido a Isa, también Anabel Pantoja se ha visto salpicada por la guerra familiar. La joven se sincera sobre cómo se lleva con su prima y cómo siente todo lo que Anabel dice sobre ella en ‘Sálvame’. “Cuando dice cosas que no me gustan, le escribo” ¿Qué le responde Anabel?...