LECTURAS ‘La isla de las tentaciones’: así es Javi, el guapo soltero en el que se fijó Lara en el programa

'La isla de las tentaciones': así es Javi, el guapo soltero en el que se fijó Lara en el programa

miércoles 03 de febrero de 2021 , 20:36h

Anne Igartiburu y su marido viven separados. Leemos en la portada de Lecturas que tras cinco años de matrimonio, la presentadora y el músico Pablo Heras-Casado ya no hacen vida en común. Ella se ha quedado en el piso en el que vivía de soltera en el norte de Madrid con sus tres hijos y él se ha mudado a una vivienda cerca del Teatro Real, donde trabaja como director de orquesta.



Las parejas de participantes de ‘La isla de las tentaciones’ son las grandes protagonistas del reality show de Telecinco. Pero no son los únicos que acaparan la atención en el programa. Las solteras y los solteros que acuden para desempeñar el rol de ‘tentadores’ también cobran mucho protagonismo. Y es que ellas y ellos son las personas con las que las parejas participantes ponen a prueba su amor.



De entre los solteros de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha destacado Javi, un atractivo chico de 27 años que llamó la atención de una de las chicas del programa. Javi, que luce un físico espectacular, expresó en su presentación en el reality show que iba a dejarse guiar por su corazón. "Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya", dijo el joven.



La fotografía es una de las grandes pasiones de Javi. Tanto es así que el joven se ha dedicado a ella profesionalmente. Viajar es otra de las cosas que apasionan a Javi, que en sus viajes aprovecha para hacer fotografías. El joven soltero de ‘La isla de las tentaciones 3’ es originario de Huesca, pero está afincado en Canarias.



Javi es un chico deportista, siendo el surf uno de sus deportes favoritos. Al joven le encanta el mar, donde disfruta surfeando. En su Instagram se le ve en algunas imágenes con su tabla de surf, luciendo una gran sonrisa que indica lo mucho que le gusta surfear. El esquí es otra de las aficiones de Javi.



Javi ha sido noticia fuera de ‘La isla de las tentaciones’ al conocerse que tuvo un vínculo con Georgina Rodríguez. Según ha desvelado Semana en exclusiva, el joven y la pareja de Cristiano Ronaldo fueron al mismo instituto en Jaca, Huesca, donde los dos residían. Según ha contado el programa ‘Ya es mediodía’ de Telecinco, Javi y Georgina fueron amigos en su adolescencia.



De entre los solteros de ‘La isla de las tentaciones 3’ en el que más se fijó Lara Tronti fue en Javi. La pareja de Hugo eligió al joven fotógrafo para su primera cita en el programa. Se cayeron bien, juntos disfrutaron de un buen rato y entre ellos hubo conexión, tal y como expresó Lara. Tras esa primera cita con Javi la joven dijo que no le importaba volver a tener otra con él.