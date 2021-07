DIEZ MINUTOS Jorge Javier Vázquez emocionado por su nuevo proyecto laboral

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de julio de 2021 , 18:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ana Soria y Enrique Ponce protagonizan la portada de Diez Minutos en una pose de lo más veraniega. Tumbados y tomando el sol en un barco, la pareja disfruta de un fin de semana de calor y mar en Almería, donde residen, y como desmintiendo recientes rumores de crisis, no paró de prodigarse muestras de amor.



Las imágenes llegan justo en el aniversario del descubrimiento mediático de su amor, que no obstante se había desarrollado en secreto y a espaldas de Paloma Cuevas durante varios meses. Ahora, doce meses después de los primeros titulares y de la célebre portada —también de Diez Minutos— de la flamante pareja sobre un cocodrilo hinchable, el divorcio sigue todavía sin firmarse.



Ana está de vacaciones, aprovechando el descanso de los exámenes de la carrera de Derecho, y Enrique disfruta de las primeras jornadas libres tras anunciar su retirada indefinida del mundo del toro. Los dos dejan atrás los rumores de embarazo y de crisis sentimental.



Jorge Javier Vázquez emocionado por su nuevo proyecto laboral.-



Jorge Javier no solo es un artista como presentador de 'Sálvame', sino también es todo un experto entre bambalinas. El catalán siempre tiene otros proyectos en mente y uno de sus últimos es empaparse en el mundo de la interpretación. El comunicador representará en el Teatre Tívoli de Barcelona el 23 y 25 de julio su espectáculo, 'Desmontando a Séneca' y cree que es una manera de que la gente se evada de los malos momentos que ha ocasionado la pandemia.



Para él, la interpretación es una forma de ir a terapia, y es que así lo explicaba en la rueda de prensa que ha tenido con los medios en el atrio de la sala. Interpretar la obra hace que se olvide de su trabajo en la televisión y disfruta mucho sacando a la luz esa faceta artística. Trabajar en el teatro le permite tener mejor horario que el de la televisión, y a veces es necesario para "desconectar muchísimo y refrescarse".



Muchos han tachado al presentador de frívolo, y él con la obra demuestra todo lo contrario. Jorge Javier Vázquez quiere hacer ver lo corta que es la vida y que muchas de las cosas que vivimos son efímeras. Su obra está pensada para que el público pueda reflexionar, pero a la vez pasar un buen rato y divertirse. Incluso llegar a la carcajada. "Séneca habla de la necesidad que tenemos de vivir la vida que estamos viviendo, no imaginar otras vidas, vivir el momento; no podemos dejar nuestra vida en manos de la suerte y tenemos que aprovecharla aquí y ahora porque no sabemos lo que nos va a suceder", explicaba Jorge.