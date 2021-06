SEMANA El último deseo de Mila Ximénez antes de morir

miércoles 23 de junio de 2021 , 19:02h

La revista Semana destaca el impresionante coraje de Mila Ximénez en su lucha contra el cáncer. Son muchos los que permanecen pendientes de su delicado estado de salud, en especial, su familia, quien no se separa de ella y quien le da palabras de aliento en su momento más duro, asegura la publicación. Fue el pasado 11 de junio cuando la colaboradora abandonó la clínica de La Luz en Madrid, tras varios días ingresada, imágenes que publicó Semana y en las que se apreciaba la debilidad de la sevillana.



Este miércoles el mundo de la televisión llora la muerte de Mila Ximénez. La colaboradora era muy querida dentro y fuera de los platós, por lo que son muchos los que han lamentado su pérdida. La periodista ha fallecido en su casa a primera hora de la mañana tras un año batallando contra el cáncer y lo ha hecho rodeada de todos aquellos que la querían. Su hija Alba Santana viajó alertada por las circunstancias la pasada semana hasta España desde Ámsterdam y desde entonces no se ha separado de ella. Al igual que sus hermanos, quienes se han instalado en su casa hasta que ella ha fallecido. Mientras su círculo está destrozado, se empiezan a conocer algunos detalles de sus últimos días. Para Mila esta última etapa no ha sido en absoluto fácil, de hecho, consciente de que su final llegaba, aprovechó para despedirse de sus grandes amigos y ahora se ha conocido cuál ha sido su última voluntad.



Kike Calleja ha comentado desde el tanatorio de la M-30 que Mila Ximénez ha dado hasta el último momento órdenes de cómo quería que se diera todo tras su muerte. Este jueves a las 12 de la mañana su cuerpo será trasladado al cementerio de la Almudena y posteriormente será su hija quien se quedará con sus cenizas. «Se las llevará su hija Alba a Ámsterdam como Mila quería», ha explicado el reportero. Ella y Alba estaban tremendamente unidas, tanto es así que cada vez que Mila hablaba de Alba era incapaz de no llorar. Sentía verdadera devoción hacia ella y quiere acompañarla en su viaje de vuelta hasta Holanda, siendo una incógnita, de momento, las otras últimas voluntades de Mila Ximénez.



Hasta el tanatorio precisamente se han acercado además de su familia, muchas de las personas que la quisieron. No obstante, todas las miradas estaban puestas en su hija Alba y sus hermanos, quienes han agradecido a todos el cariño y el apoyo que ha recibido. A pesar de que Mila quería volver al trabajo a la vuelta del verano, tal y como han explicado en ‘Sálvame’, sus planes se han visto truncados. Todos sus compañeros la añorarán, prueba de ello, el desgarrador discurso de cada uno de ellos en el programa vespertino durante el homenaje que le han rendido.