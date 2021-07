LECTURAS Julen se besa apasionadamente con Inma Campano en 'Solos' tras confirmar su relación con Sandra Pica

miércoles 07 de julio de 2021 , 18:35h

Todo parecía ir viento en popa entre Sandra Pica y Julen pero algo podría haber puesto en jaque su romance. La catalana rompía con Tom Brusse en directo y en seguida daba una oportunidad al que fuera novio de Violeta Mangriñán.



Aunque ambos coinciden en que no son pareja y simplemente se están conociendo, el joven confesaba recientemente que su última relación íntima fue con ella solo unos días antes de iniciar su aventura en el reality de 'Mitele Plus'.



Julen e Inma han tenido muy buena conexión. Se entienden, se lo pasan bien juntos... pero, ¿hay algo más entre ellos? Los concursantes han jugado a una de las pruebas más divertidas del pisito: '¿Reto o morreo?'.



Un juego por el que han tenido que "pagar" una penitencia, un castigo en forma de morreo. Los jóvenes se fundían en un apasionado beso de varios segundos que era captado por las cámaras.



Desconocemos como se habrá tomado Sandra Pica este "juego inocente" y es que por el momento no ha habido reacción pública por su parte. Este inesperado giro de los acontecimientos llega a escasas horas de que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' tenga la oportunidad de hablar en directo con Tom Brusse.



Ella tiene muy claro cuál será el mensaje que le quiere trasladar al francés para encarar esta recta final de 'Supervivientes': "Si me pregunta si es mi novio, le diré que no", ha asegurado firme en sus ideas y es que por mucho que su affaire con Julen no salga bien si algo tiene claro Sandra es que su relación con el ex de Melyssa Pinto está acabadísima.