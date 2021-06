LECTURAS Belén Esteban, destrozada, recuerda con cariño a Mila Ximénez en 'Sálvame'

miércoles 23 de junio de 2021

Mila Ximénez también es la protagonista de la revista 'Lecturas' que cuenta la historia de una mujer luchadora. Además, Terelu Campos asegura que su madre no quiere que la jubile nadie, excepto su público.



Este miércoles 23 de junio, muchos despedimos a Mila Ximénez. El shock de su muerte nos ha dejado un enorme vacío, pero la oleada de amor que ha habido en las reacciones que ha producido su fallecimiento, nos ha recordado que lo tenía todo para hacer historia, para marcarnos a todos como lo ha hecho y para convertirse en un recuerdo eterno. Es tanto así, que ha conseguido después de irse de paralizar un país y cambiar el orden marcado por la Eurocopa.



El equipo de 'Sálvame', su programa, allí donde durante tantos años ha sido feliz y ha brillado con luz propia tenía claro que hoy es el día de rendirle un homenaje a su medida. En la intimidad de su plató, Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores ha llorado su pérdida y ha compartido experiencias tan conmovedoras como la que ha contado Belén Esteban.



En círculo, sin poder contener las lágrimas, se han reunido todos en el plató del programa donde tan feliz fue Mila. "Llevábamos días esperando, pero cuando llega es duro", a Belén se le ha hecho un mundo estar esta tarde en 'Sálvame', pero ha sido una llamada de Jorge Javier la que la ha hecho reaccionar: "No pensaba venir aquí, Jorge, pero me has llamado por teléfono y, como a María, he venido por lo que me has dicho: ella querría que estuviéramos hoy aquí".



"A mí me las ha montado gordas, pero me quedo con la otra Mila. He pasado muy buenos momentos y me ha hecho pasar muy malos momentos también, pero yo y todos mis compañeros, y todos los que estamos en 'Sálvame' la vamos a echar mucho de menos", pronunciaba haciendo grandes esfuerzos por no romper a llorar.