SEMANA Rocío Flores sobre la fiesta de cumpleaños de Marta Riesco: "Yo sabía que mi padre no iba a ir"

jueves 14 de abril de 2022 , 13:43h

Semana trata un asunto que no se ha hecho evidente hasta que las mascarillas han comenzado a desaparecer de nuestras vidas: el nuevo rostro de la reina Letizia.



La revista SEMANA, aprovechando la visita que la reina ha hecho a Londres para inaugurar una muestra de arte español y en la que coincidió con el príncipe Carlos, contrapone una foto de nuestra soberana tomada este año con otra de 2020. Y el cambio es absoluto: dice Semana que "los expertos hablan de retoques de bótox que han elevado la cola de sus cejas, relleno de pómulos, ojeras y labios con ácido hialurónico y puntos suspensivos". Incluso calcula el precio: 4.000 euros.



Rocío Flores, sobre la fiesta de cumpleaños de Marta Riesco: "Yo sabía que mi padre no iba a ir".-



Este miércoles, Rocío Flores se ha sentado en el plató de ‘Ya son las ocho‘ para responder a cuestiones como su supuesta crisis de pareja con Manuel Bedmar o la inesperada ruptura en directo de Marta Riesco y Antonio David Flores. Asuntos que no dejan de copar los titulares de la prensa del corazón y ante los que ha dado de manera serena una sincera contestación.



Sobre su noviazgo, ha negado de manera tajante que exista posibilidad alguna de ruptura. «Estoy con la persona que quiero estar, intento llevar una vida lo más normal posible. No tengo absolutamente miedo a nada. Llevo seis años de relación y siempre he mantenido mi vida privada muy normal», ha sentenciado. Nada nuevo bajo el sol. La joven lleva días echando por tierra los rumores de ruptura con su pareja. En las redes sociales se ha encargado de mostrar y demostrar el amor que siente hacia su chico.



«Lo sabía, pero no voy a explicar los motivos», ha contado Rocío Flores

Respecto a la ruptura de Marta Riesco con su padre, ha contado que solo vio un fragmento de lo que dijo la reportera: «Solamente vi ese trozo, luego desconecté del mundo… Les pertenece a ellos decir si están si no están o los motivos del porqué, pero yo no tengo nada que ver con nada, y ya está. Entiendo en parte que ella haya tomado la decisión de alejarse porque es bueno tomar un poco de aire, un respiro, organizarse y pensar en la salud de cada uno», añadía., Entonces, ha desvelado que estaba al tanto de que su padre le daría plantón a su novia el día de su 35 cumpleaños.



«Yo sabía que mi padre no iba a venir», ha espetado, ante la mirada de sorpresa de sus compañeros. «Sí lo sabía desde el viernes, que no iba a ir, pero no voy a explicar los motivos porque no sé realmente todo»