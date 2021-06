Exigen a Page ´luz y taquígrafos´ en la ejecución de los fondos europeos: “No nos fiamos de sus intenciones ni de su capacidad para gestionarlos”

jueves 10 de junio de 2021

El diputado regional del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha exigido hoy al Gobierno regional “luz y taquígrafos” en la ejecución de los fondos europeos. “No nos fiamos de sus intenciones, ni de su capacidad de gestionarlos”.



Así se ha pronunciado Rodríguez, en el Debate y votación de la enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, donde ha advertido que esta ley “nos genera muchas dudas y pocas certezas” y que “mucho nos tememos que no es para hacer las cosas más rápidas y mejor, sino, para hacerlas con más opacidad y con menos transparencia”.



En este sentido, ha asegurado que, desde el punto de vista legislativo, el GPP “aprecia una tremenda insuficiencia en el control parlamentario de la ejecución de los fondos”. Por ello, ha preguntado al Gobierno de Page cuántos proyectos habrá, quién los va a seleccionar y cómo se va a materializar la colaboración público-privada, ya que “no conocemos” si existen criterios de eficiencia y puntos evaluables para apreciar la efectividad de esos recursos asignados para un proyecto determinado”.



Además de esto, Rodríguez ha lamentado que la ley “llega tarde y mal”, puesto que la mayoría de Comunidades Autónomas ya tienen, desde hace meses, una norma similar ya aprobada y en vigor.



Por eso, ha recalcado que “los argumentos que nos valen para votar en contra de Sánchez, también nos valen para votar en contra de Page porque existe una identidad más que evidente”.



“El resto de comunidades nos llevan ventaja a la hora de tener herramientas y de tener a su personal formado y preparado para gestionar esos fondos que de momento no son más que castillos de arena, pero algún día serán una realidad”.



También, ha señalado que al GPP le parece “un mal proyecto de ley desde el punto de vista técnico-jurídico”, ya que el Gobierno regional “aprovecha la ocasión para cambiar un puñado de leyes que nada tienen que ver con los fondos europeos, generando así incertidumbre jurídica y así lo ha puesto de manifiesto el Consejo Consultivo”.



Así mismo, ha puesto como ejemplo que, con esta ley se modifica la Ley de Parques Arqueológicos; La Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha; La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y así otras cuantas leyes más que nada tienen que ver con los fondos europeos.



“Sinceramente, no entendemos esta forma de legislar. Así no se legisla, así se enmaraña. Es como si el Gobierno se quisiera reír de esta Cámara y los diputados socialistas colaborasen con ello” ha indicado.



Por último, ha advertido que la norma estatal lleva aparejada una subida de impuestos que el Gobierno Central ha considerado oportuno elevar a Bruselas para conseguir el plácet previo a la liberación de los fondos.



“Nos queda la duda de si en Castilla-La Mancha se pretenderá una subida de impuestos similar y por la puerta de atrás”, ya que le hemos dicho muchas veces y lo diremos las veces que haga falta que por ahí no vamos a pasar, porque no es el momento.



“Mientras en España sigue habiendo 23 ministerios, sigue existiendo una estructura de la Administración mastodóntica o mientras en Castilla-La Mancha se aprovecha cualquier ley para crear nuevos órganos, observatorios, fundaciones o chiringuitos de cualquier tipo para generar más gasto público improductivo, no vamos a consentir que se fría a impuestos a los castellano- manchegos ni siquiera con la excusa de que es a cambio de recibir fondos europeos”, ha concluido.