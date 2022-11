El PP pide explicaciones al Gobierno de Page de por qué no están llegando los Fondos Europeos a los empresarios

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 14 de noviembre de 2022 , 12:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha avanzado que los populares “van a pedir explicaciones al vicepresidente de la Junta sobre la ejecución del presupuesto de 2022 en relación con algunas partidas que tienen un porcentaje de ejecución muy bajo como es el caso de los fondos europeos Next Generation y la fiscalidad especial para zonas rurales despobladas”.



Así lo ha avanzado el parlamentario popular en la rueda de prensa previa a la comparecencia del vicepresidente del Gobierno Regional en las Cortes Regionales con la que se inicia la ronda de comparecencias de los miembros del Ejecutivo Regional para explicar los Presupuestos para 2023 en las distintas secciones que están divididos.



Así, y en lo que compete a vicepresidencia de la Junta, Rodríguez ha señalado que van a pedir explicaciones al Vicepresidente del Gobierno Regional sobre la ejecución del presupuesto del año anterior en relación con partidas de su competencia , que se repiten en el presupuesto para 2023 como los fondos Next Generation, pero que tienen “ un porcentaje de ejecución bajísimo, y no sabemos si eso tiene que ver con la denuncia que han hecho los empresarios de que no están llegando a la economía real, y vamos también a pedir explicaciones sobre qué indicadores o parámetros han mejorado a la hora de aplicar las bonificaciones y exenciones fiscales que vendían el año pasado para los núcleos rurales afectados por la despoblación y en que se han traducido en la práctica”.



El diputado regional del PP también ha afirmado que “van a pedir explicaciones sobre otras partidas que presentan igualmente porcentajes de ejecución muy bajos , sobre otras que no se ejecutan, y también por qué hay desvíos presupuestarios e incremento en algunas partidas por la puerta de atrás “.



Miguel Ángel Rodríguez ha recordado que el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2023 “ sustentada en el hecho de que son unos presupuestos elaborados a partir de unas previsiones erróneas, que prevén más de 1.000 millones de euros en ingresos para las arcas regionales y que salen del bolsillo de los castellano-manchegos, y unos presupuestos que no contemplan las peticiones de Paco Núñez con la sociedad civil como un Plan de Rescate para el Tercer Sector o la carrera sanitaria”.



“Estos presupuestos al PP no nos gustan y vamos a seguir trabajando y luchando para que sean los últimos de Emiliano García-Page”, ha afirmado con rotundidad el parlamentario regional del PP.