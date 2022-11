El PP pide soluciones al Gobierno de Page para que los fondos next generation LLEGUEN DE UNA VEZ a los autónomos, pymes y empresas de CLM

jueves 24 de noviembre de 2022 , 17:48h

La diputada regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha pedido hoy al Gobierno socialista de Emiliano García-Page “que se ponga a trabajar y estudie la manera para que los fondos next generation lleguen, de una vez por todas, a los autónomos, pymes y empresas de CLM, que tanta riqueza y empleo generan en nuestra región”.



En el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, Guerrero ha recordado que estos fondos fueron “la respuesta europea ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y la crisis social y económica derivada. Una movilización de recursos europeos que no tiene precedentes en ninguna de las crisis anteriores por las que ha atravesado nuestro país”.



“Sin embargo, el Gobierno regional no ha sabido aprovechar esta lluvia de recursos, para ayudar a los autónomos, pymes y empresas de nuestra región, que vieron como se desplomaba su facturación por la pandemia y que, cuando aún no se habían recuperado, se han tenido que enfrentar a la crisis del aumento de precios de los suministros y la escalada del precio de los combustibles y la energía”, ha recordado.



En este sentido, ha aclarado que “han sido muchos los autónomos y pymes que no han llegado ni a solicitar las ayudas, tanto de los Decretos Covid como las ayudas para la solvencia financiera, que tanto se anunciaron a bombo y platillo, por culpa de las trabas y requisitos que debían cumplir para solicitarlas y poder ser beneficiarios”.



“Pareciera que, más que intentar ayudarles, lo que se pretendían era disuadir de las solicitudes de las ayudas”, ha apuntado Guerrero, para quien “la participación del tejido empresarial y de particulares en los fondos de recuperación, ha sido, podríamos decir, una participación más teórica que práctica”, ya que las empresas que concurrieron al proceso participativo que abrió el Gobierno regional, se quedaron solo en eso, en participar, porque no les ha llegado todavía ni un euro”.