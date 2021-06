CSIF denuncia la FALTA DE INFORMACIÓN de la Consejería de Educación de la Junta de Page sobre el proceso de vacunación

jueves 10 de junio de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de información por parte de la Consejería de Educación sobre el proceso de vacunación frente al Covid-19.



Ante la proximidad de fin de curso, CSIF exige a la Administración que informe de manera clara y precisa del proceso y de las fechas reales de vacunación para los trabajadores que recibieron el suero de AstraZeneca, o con Pfizer o Moderna para el personal descolgado de la primera dosis de la vacuna cuya segunda pauta les correspondería la próxima semana.



A fecha de hoy aún no se ha informado a la totalidad del personal docente y no docente de los centros educativos sobre cuándo y dónde recibirán las segundas dosis. Además, muchos de ellos tampoco han recibido el mensaje de telefonía para elegir modelo de vacuna, al mismo tiempo que resulta imposible contactar con el teléfono de incidencias facilitado por las diferentes delegaciones provinciales de Educación.



CSIF muestra su preocupación por la falta de consideración de la Administración ante el colectivo de trabajadores de los centros educativos, entre los que una parte tiene que acudir al proceso selectivo de Enseñanzas Medias, como opositor o como miembro de Tribunal, que comienza el próximo 19 de junio. Además, se corre el riesgo de que a 30 de junio se deje de considerar al personal docente como servicio esencial por pasar a periodo no lectivo.



La Central Sindical recuerda que la región fue una de las últimas comunidades autónomas en iniciar el proceso de vacunación al personal docente y no docente de los centros educativos y ahora vuelven a sembrarse dudas sobre este proceso.



Ante esta situación, CSIF exige fechas de vacunación para acabar con la incertidumbre y para que los componentes de la comunidad educativa puedan organizar su vida laboral y familiar.