Núñez pide a los Gobiernos de Sánchez y Page que sean “sensibles” con los ayuntamientos en el reparto de los fondos europeos

domingo 20 de junio de 2021 , 20:18h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado hoy que el PP “seguirá dando la batalla” y ha exigido al Gobierno de Sánchez que “piense en el municipalismo y en los ayuntamientos” a la hora de repartir los fondos europeos, y al Gobierno de Page, que “se comprometa con los alcaldes de la región”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Navahermosa, (Toledo) durante su visita al Ayuntamiento y posterior encuentro con representantes del PP de los municipios de la Comarca de Los Montes de Toledo, donde ha señalado que, a pesar de que Page “ha insultado y ha faltado el respeto a los alcaldes”, ahora es el “momento de pensar en el presente y en el futuro”.



En este sentido, ha solicitado a los Gobiernos socialistas que “estén a la altura de las circunstancias” y, que, por tanto, piensen en los ayuntamientos porque necesitan más financiación, más fondos y más ayudas para sacar adelante el día a día de sus municipios.



De esta manera, ha exigido a Sánchez y a Page que “sean sensibles” con los ayuntamientos, y que, si el presupuesto de los ayuntamientos supone un 14 por ciento del presupuesto global de las administraciones públicas españolas, lo “sensato” sería que en torno a ese porcentaje fuera también el reparto de los fondos europeos que van a parar a las corporaciones municipales.



Agradece a todos los alcaldes y portavoces del PP por su enorme esfuerzo durante estos dos años de legislatura



Además de esto, Núñez ha agradecido a todos los alcaldes y portavoces del PP de la provincia de Toledo su “enorme esfuerzo” durante estos dos años de legislatura “tan complicados” a causa de la pandemia y del temporal Filomena.



“Una legislatura que ha obligado a los alcaldes y a concejales a redoblar esfuerzos, a intensificar el trabajo y a demostrar que los que están en la vida municipal están hechos de otra pasta, - afortunadamente en política”-.



Por eso, desde Navahermosa, el presidente del PP-CLM ha querido hacer un “alegato” en defensa del municipalismo y en defensa de nuestros alcaldes y concejales.



“Porque un alcalde siempre está pendiente de todo lo que pasa en su municipio, y no mira si la competencia es municipal, autonómica o nacional, un alcalde actúa”, ha recalcado, y “da siempre la cara y un paso al frente para ayudar a sus municipios y los alcaldes del PP han demostrado que están a la altura”.



Pide al Gobierno de Page que se “ponga en la piel de nuestros agricultores y ganaderos”



Por otra parte, ha recordado que muchas zonas de la región, en especial la Comarca de los Montes de Toledo, fueron “duramente golpeadas” por Filomena, ya que hizo un daño irreparable en nuestra ganadería y agricultura: “He visitado campos de olivos que van a tardar años en recuperarse y en volver a tener producción y eso se repite en muchos lugares de nuestra tierra”.



También, ha lamentado que, en muchas explotaciones ganaderas se derrumbaron sus instalaciones y, que, el ganado “por desgracia” no pudo aguantar el temporal, lo que ha provocado cuantiosas pérdidas económicas.



Además, ha asegurado que los campos de olivos “no van a poder dar cosechas ni este año, ni el que viene, ni el siguiente”, y por ello, las ayudas económicas para que podamos resarcir a los agricultores y ganaderos son ahora “más necesarias que nunca”.



Núñez ha señalado que el PP solicitó la declaración de zona catatónica desde el minuto uno y el PSOE dijo que era “una ocurrencia” y luego lo pidieron ellos en Pleno y al Gobierno de Sánchez, y ahora, han anunciado ayudas que de momento “solo se han quedado en anuncios”.



Por eso, ha pedido al Gobierno de Page que “se ponga en la piel” de nuestros agricultores y ganaderos, “que les mire a los ojos” y vea que han perdido la cosecha del año y las futuras en campos de olivares y que pongan encima de la mesa las ayudas económicas necesarias para que el campo castellano-manchego siga siendo sostenible y para que nuestros pueblos sigan viviendo de la agricultura y ganadería y, que, además, no generen incertidumbre con la PAC y rechacen de plano el recorte del 10 por ciento que llega desde Europa y que defienda a nuestra gente porque “es el momento de estar cerca de los castellano-manchegos”.



Por último, ha destacado que, “en la alternativa política” que el PP continúa construyendo a los gobiernos socialistas que hoy nos dirigen en España y en Castilla-La Mancha vamos a estar con firmeza al lado de agricultores y ganaderos y en defensa de los intereses de nuestra tierra.