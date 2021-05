DIEZ MINUTOS Gianmarco salvado por la audiencia: Valeria, Sylvia y Lara continúan nominadas

jueves 27 de mayo de 2021 , 18:52h

Sylvia Pantoja nominada,

Una edición llena de sorpresas para sus valientes protagonistas, con unas condiciones de vida muy difíciles y una convivencia complicada. Gianmarco Onestini, Palito Dominguín, Alejandro Albalá, Agustín Bravo, Valeria Marini, Lola, Omar Sánchez, Melyssa Pinto, Lara Sajen, Marta López, Olga Moreno, Tom Brusse, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja y Antonio Canales son los concursantes de esta edición. Cada semana, repasaremos los nominados y expulsados.Gianmarco se ha convertido en el salvado por la audiencia de la nominaciónLos conflictos vuelven a pasar factura a Valeria que de nuevo está nominada por sus compañeros.Al igual que el resto de los encallados se une al grupo en calidad de nominadaAl igual que el resto de los encallados se une al grupo en calidad de nominadaA pesar de estar en uno de sus mejores momentos en el concurso tras convertirse en concursante de pleno derecho, parece que llegar más tarde a su nuevo grupo le ha pasado factura... Aunque lo estaba dando todo en los Cayos, no ha tenido el apoyo suficiente para continuar con sus compañeros. Eso sí, seguirá concursante, junto a Lola, en Playa Destierro.Tras su experiencia en 'La isla de las tentaciones 3', donde se convirtió en la auténtica protagonista de la República Dominicana, Lola está dispuesta a conquista también Honduras. No obstante, parece que al público no le ha gustado mucho su concurso, ya que se ha convertido en la primera desterrada.