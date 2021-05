¡HOLA! ¿Por qué lloró Carlota Corredera en el final de la docuserie de Rocío Carrasco?

jueves 27 de mayo de 2021

Carlota Corredera no pudo contener las lágrimas en el último programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Antes de la emisión del episodio 12, titulado En el punto de partida, la presentadora pronunció un emotivo discurso. Comenzó dando las gracias a Rocío Carrasco por su testimonio y terminó llorando al hablar de su madre, Elisa, a quien admira profundamente.



"Gracias, Rocío Carrasco", fueron las primeras palabras de la periodista ante la cámara. "Gracias por sacudirnos, por golpear nuestra conciencia, por abrirnos los ojos, gracias por todo lo que nos has enseñado en las últimas semanas, por compartir tu infierno y forzarnos a pensar. Gracias, Rocío por hacernos mejores. Gracias por hablar y demostrar que el silencio mata. Gracias por servir de ejemplo para tantas mujeres y gracias por tu generosidad al contar tu terrible historia personal, que también nos ha hecho reflexionar sobre la familia", añadió.



Carlota, que se ha adentrado en la vida de Rocío Carrasco a lo largo de todos los episodios, se despedía anoche del "viaje más apasionante" de su vida y el que, sin duda, "el que peor y mejor" le ha hecho sentir. "Hoy emitimos el último episodio de una historia que ya es historia de este país", pero, sobre todo, "la historia de amor incomprendido de una madre a sus hijos". "Porque una madre coraje es la que por su hija mata, pero también lo es aquella que por sus hijos muere. Rocío estuvo a punto, pero por suerte no lo consiguió. Rocío ha hecho el mayor sacrificio que puede hacer una madre: renunciar a sus hijos para no hacerles daño", afirmó con la voz entrecortada, recordando el último movimiento de Antonio David Flores contra su exmujer. "El pasado viernes, Antonio David y su obsesión por seguir torturando a Rocío llevó a que su hijo, David Flores Carrasco, tuviera que comparecer ante la jueza y responder a preguntas incómodas sobre su madre. Pero una vez más volvió a salirle mal la jugada, y ya sabéis lo que dijo el joven David".



La presentadora también hizo autocrítica en nombre de La Fábrica de la Tele, productora de la docuserie de Rocío Carrasco. "Todos hemos aprendido mucho en estas semanas, como sociedad y como personas. Nosotros, como productora de televisión, hemos hecho autocrítica, y ya nada volverá a ser igual. Las mujeres ya teníais en nosotros, en Óscar Cornejo y en Adrián Madrid, en la productora La Fábrica de la Tele, unos aliados. Pero ahora tenéis en nosotros a unos portavoces", aseguró.



Carlota se mantuvo firme durante su 'speech', pero al hablar de su madre se rompió. "¿Cuántas personas se habrán sentido afortunadas por tener a su lado a su madre? Yo soy una de esas personas, que como muchos hijos e hijas de este país, me he detenido para mirar hacia atrás. La de veces que he deseado estos días poder abrazar a mi madre y decirle que la quiero. Te quiero, mamá. La de veces que he pensado si sería capaz de corresponderle y de estar a la altura de tanto amor que me da", dijo sin poder contener las lágrimas. En ese momento hizo un alto para coger aire y concluir así su aplaudido discurso. "Ser madre no es nada fácil, y este es un regalo a todas las madres de este país. Y también para ti, Rocío".



Carlota Corredera está muy unida a su madre, ya que su padre falleció de cáncer de colón cuando ella tenía 20 años. "Mi padre intentó curarse en Houston. Era referencia mundial y, en ese momento, entre toda la familia reunimos dinero", confesó la periodista en 2019 durante un acto benéfico. Si la muerte de su padre fue un duro golpe para la presentadora, no lo fue menos la pérdida, poco después, de su hermano pequeño en un accidente de tráfico. En esos momentos tan duros, Carlota se agarró con fuerza a su madre y logró salir adelante gracias a ella.