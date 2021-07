DIEZ MINUTOS Rocío Carrasco a Rosa Benito : "Me la bufa"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de julio de 2021 , 20:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Esta tarde ha debutado Rocío Carrrasco con su sección 'Hable con ella' en 'Sálvame', y aunque ha entrado algo nerviosa parece que controla bastante el programa. Lo primero que ha visto Rocío han sido las imágenes de su tía Rosa Benito hecha una furia defendiendo a su hija y lanzando pullas a su sobrina.



Tanto la protagonista como los colaboradores del programa han interpretado las palabras Rosa Benito con doble sentido. "Esta frase de ‘yo me puedo meter con mi hija, pero a ti no te lo permito: eso es una madre con ovarios". "¿Hay intencionalidad?", le preguntaba María Patiño a Rocío Carrasco y ella tranquilamente: "No lo sé, pero si la había no ha surtido efecto".



La encargada de la sección ha sido muy clara sobre lo que siente al escuchar a su tía: "Me la bufa en el sentido de que me da igual que diga lo que le dé la gana y que se espere a otoño", contestaba firmemente la hija de Rocío Jurado.



Rocío ha querido aprovechar para dejar claro que tiene muy buena relación con Rosario Mohedano: "Yo con Chayo sí hablo". Asimismo, ha explicado que desconoce los motivos por los que su tía ha hablado de ella en un tono tan acalorado. "Te digo de verdad que es que no me… No he hablado de esto con ella, la verdad. Cuando hablo con ella no hablo ni de su madre, ni de su padre".