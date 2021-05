Estrenos de Netflix, HBO, Prime Video y Disney+: De 'Cruella' a 'Lucifer' pasando por la esperada 'Parot'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 27 de mayo de 2021 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La principal baza de la semana en Netflix es la nueva tanda de episodios de la icónica 'Lucifer', mientras que Amazon Prime Video estrena 'Panic' y la española 'Parot'. Por su parte, HBO España da la bienvenida a la esperada reunión de 'Friends' y Disney+ ofrece 'Cruella' bajo demanda (21,99 euros) a la par que en las salas de cine.



Amazon Prime Video



28 de mayo



Panic (T1) – Amazon Prime Video

Parot – Amazon Prime Video

Disney+



28 de mayo



Cruella – Acceso Premium -Disney+

Launchpad – Disney+

Logan – Disney+

New Girl – Serie completa -Disney+

Rebel – Disney+

HBO España



24 de mayo



En terapia - Temporada 4

25 de mayo



Godzilla - Rey de los monstruos

26 de mayo



MR. Inbetween. Temporada 3

27 de mayo



Friends - The Reunion

28 de mayo



Annabelle vuelve a casa

¡OK, K.O.! Seamos héroes. Temporada 1

La bella y la bestia

Lorax: en busca de la trúfala perdida

Robot Chicken - Especial Archie Comics

The lookout

Un pequeño caos

29 de mayo



Terminator Génesis

30 de mayo



Birdgirl. Temporada 1

El jilguero

Oslo

Netflix

25 de mayo



El silencio de la ciudad blanca

Secretos de estado

Vencedores

26 de mayo



Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos

El experimento fantasma

Nail Bomber Manhunt

Roberto Baggio, la divina coleta

27 de mayo



Black Space – Temporada 1

Eden – Temporada 1

Milagro Azul

Ragnarok – Temporada 2

Soy Rasa - Serendipia

28 de mayo



El día menos pensado – Temporada 2

El método Kominsky – Temporada 3

Lucifer – Nuevos episodios

29 de mayo



Una noche en lagos

30 de mayo



Bo Burnham - Inside