LECTURAS EXCLUSIVA Agustín Pantoja, en negociaciones para ir a 'Supervivientes 2022'

Agustín Pantoja, en negociaciones para ir a 'Supervivientes 2022'

miércoles 09 de marzo de 2022 , 17:44h

Lecturas dedica su portada a Ana María Aldón, que ha reconocido que su relación con José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento y que el docu-drama de Rociito ha contribuido a esta crisis de pareja.



Asegura la revista que Aldón "sí cree a Rocío Carrasco" y que ese sería uno de sus mayores problemas de pareja. Ana María creció en un hogar "destrozado por los malos tratos". Por eso le ha marcado tanto el testimonio de la hija de la Jurado, y como nunca le ha ocultado su apoyo, ahora Gloria Camila y Rocío Flores no se lo perdonan. Toda esta información hay que cogerla con pinzas: Lecturas se ha mostrado tan parcial en todo este asunto y ha defendido tanto a Rociito, aunque no tuviera argumentos, que lo publicado podría no ser del todo cierto.



Añade el semanario que Aldón está triste: "su vida con Ortega Cano la ha llevado al límite y se siente muy sola". Y para colmo, su relación con su hijastra Gloria es bastante lejana: "mantiene las formas de cara a a la galería".



'Supervivientes 2022' está cada vez más cerca. Las primeras quinielas de posibles concursantes ya están sobre la mesa y Lecturas ha accedido a información exclusiva sobre la oferta que ha recibido Agustín Pantoja para ir a Honduras



Lecturas ha accedido a información exclusiva de uno de los fichajes. Mejor dicho: EL fichaje. El más deseado, de hecho, por la organización del reality: Agustín Pantoja.



El hermano de Isabel Pantoja es el nombre ahora mismo más anhelado por los responsables de 'Supervivientes 2022'. Sabemos en primicia que Agustín Pantoja ya ha recibido una generosa oferta para concursar en Honduras y vivir la aventura más extrema de la televisión (y, posiblemente, de su vida).



La oferta para que Agustín se convierta en concursante de pleno derecho de 'Supervivientes 2022' está sobre mesa y las negociaciones, según ha podido saber Lecturas, están tan avanzadas que en poco tiempo podríamos conocer su firme decisión. Si aceptara, su participación tendría una repercusión enorme a nivel mediático como personal. Por un lado, rompería un silencio sepulcral que dura décadas y volvería a ser una persona pública, después de que un juez considerara en 2016 que no tenía interés público.



Agustín Pantoja sería el quinto miembro del clan de Cantora en vivir esta experiencia extrema, si finalmente acepta la oferta del reality.